Ricardo Roa busca arrendar el polémico penthouse 901, cuya compra lo llevó a juicio por presunto tráfico de influencias

Ricardo Roa puso en arriendo el apartamento 901 del edificio Entre Parques, en el exclusivo sector de El Chicó, en Bogotá.

Es el inmueble que compartía con su pareja, Julián Caicedo, y cuya polémica adquisición terminó convertida en una pieza central de un proceso penal en contra del expresidente de la estatal petrolera por tráfico de influencias.

El inmueble salió al mercado en las últimas horas, calificado por la inmobiliaria PIZO como “el penthouse más exclusivo de Museo Chicó”.

Publicación del apartamento de Ricardo Roa. Foto: SEMANA

Se trata de un penthouse duplex de 400 metros cuadrados, más otros 190 metros cuadrados de terraza privada. Cuenta con tres habitaciones y la posibilidad de construir una cuarta en una oficina.

Apartamento de Julian Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana Foto: Semana

Cada habitación tiene baño privado, cuenta con un family room, chimeneas, una cocina italiana, jacuzzi, pérgolas y un comedor al aire libre.

Apartamento de Julian Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana Foto: Semana

El apartamento, según la publicación, estará disponible para rentar en un mes, y costará 40 millones de pesos mensuales.

Apartamento de Julian Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana Foto: Semana

Es precisamente este apartamento 901 está en el centro de la acusación que la Fiscalía presentó contra Ricardo Roa por el presunto delito de tráfico de influencias.

Roa compró el inmueble en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos. Según la Fiscalía, su valor comercial ascendía a 2.727 millones, por lo que habría recibido un beneficio de 927 millones de pesos, equivalente al 34 %

La historia de la propiedad tiene otro capítulo. Según las escrituras conocidas públicamente, inicialmente fue adquirida por Roca BI S.A.S., sociedad de Roa y Julián Caicedo.

Esa operación fue anulada y, dos días después, el apartamento quedó escriturado únicamente a nombre de Roa.

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La Fiscalía sostiene que Juan Guillermo Mancera, coronel retirado de la Policía, fue una pieza clave en la negociación y que Roa obtuvo condiciones favorables tanto en el precio como en la forma de pago.

La Fiscalía aseguró que, tiempo después, Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para presionar a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, con el propósito de favorecer a Gaxi ESP S.A.S., empresa de Mancera, en el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena.

Roa fue imputado el 11 de marzo de 2026 y no aceptó los cargos. El 9 de junio, la Fiscalía radicó el escrito de acusación y anunció que pediría una condena en su contra.

La audiencia de formulación de acusación comenzó el pasado 20 de agosto. Sin embargo, quedó suspendida después de que la defensa anunciara una solicitud de nulidad. La diligencia continuará el 25 de noviembre.