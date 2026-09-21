Abelardo De La Espriella se pronuncia por muerte de tres soldados: le dio orden a la Fuerza Pública y envió mensaje a los asesinos

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el asesinato de tres militares en dos ataques que fueron perpetrados en los municipios de La Macarena y Vistahermosa, en el departamento del Meta.

Tres soldados muertos e igual número de heridos tras ataques terroristas en La Macarena, Meta

Las víctimas fueron identificadas como como Elkin Quinto Mosquera, Óscar David Monterroza Suárez y Jesús Adrián Ramírez Carrillo, soldados profesionales que fueron atacados con explosivos y armas de largo alcance.

Además, otros cinco uniformados resultaron gravemente heridos en los hechos.

“A las familias de nuestros soldados, mi abrazo, mi solidaridad y mis más profundas condolencias. Colombia está de luto por tres hombres que entregaron su vida defendiendo la patria. Su sacrificio no será olvidado”, dijo el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

De La Espriella también aprovechó para enviarle un mensaje a los responsables de este triple asesinato: “La sangre de nuestros soldados asesinados no quedará impune”, señaló.

“Voy por alias Calarcá y por toda la estructura criminal responsable de estos ataques”, agregó.

En la publicación, el máximo mandatario informó que le ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones y emplear todas las capacidades legales del Estado para encontrar y llevar ante la justicia a quienes planearon, ordenaron y ejecutaron estos crímenes.

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De igual forma, el presidente dejó en claro que este tipo de atentados no hará que la Fuerza Pública se acobarde o que cese la ofensiva que se viene adelantando contra los grupos armados.

“Que nadie se equivoque: asesinar a nuestros soldados no doblega al Estado, no nos intimida y no va a detener las operaciones contra las estructuras criminales”, apuntó.

Imagen de referencia de un soldado herido. Foto: Ejército Nacional

Por último, el jefe de Estado cerró el mensaje diciendo: “No habrá impunidad ni refugio criminal que ponga a los responsables fuera del alcance de la ley”.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer cómo fue que se dio este ataque y los motivos que hay detrás del mismo.