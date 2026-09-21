Isabella Santo Domingo es una de las figuras que ha logrado mantenerse vigente dentro del entretenimiento colombiano. La barranquillera ha construido una extensa trayectoria en la televisión, donde ha participado en diferentes producciones y ha dado vida a personajes con características muy diversas.

Sin embargo, fueron sus papeles como mujeres de carácter fuerte y, en varias ocasiones, como antagonistas, los que terminaron convirtiéndose en una de las principales marcas de su carrera.

Isabella Santo Domingo estalló por indignante tema e hizo crudo llamado: “Merece es nuestra condena social”

A sus 59 años, la actriz continúa siendo recordada por la intensidad con la que asumió algunos de sus personajes. Sus interpretaciones de mujeres decididas, temperamentales y con una personalidad marcada le permitieron ganarse el reconocimiento de los televidentes y ocupar un lugar destacado entre las figuras femeninas de la pantalla nacional. Su recorrido profesional también ha estado ligado a distintos formatos y espacios del mundo del entretenimiento.

Pero la actuación no ha sido la única faceta explorada por Santo Domingo. La artista también se ha desempeñado como escritora y ha encontrado en las tablas otra plataforma para desarrollar su propuesta artística. A esto se suma su actividad en redes sociales, donde suele compartir contenidos y reflexiones sobre diferentes asuntos.

De acuerdo con lo que se ha visto en los últimos meses, la celebridad ha expuesto su descontento con algunas situaciones, expresando opiniones y comentarios bastante directos.

Recientemente, Isabella Santo Domingo publicó un trino en su cuenta de X, el cual hacía referencia a una conversación que tuvieron los locutores de La FM sobre los piropos y las palabras que recibían las mujeres en la calle.

Los integrantes de la mesa se centraron en las periodistas, quienes mencionaron que no se sentían bien cuando iban andando solas y hombres extraños les decían cosas sobre su cuerpo o belleza.

Esto llamó la atención de la actriz, quien fue clara sobre este preocupante detalle, señalando que una cosa era el piropo que venía con respeto, y otra el morbo que se cargaba para expresarse a la mujer.

La artista soltó una pregunta acerca de dicho debate, buscando saber si las mujeres se sentían seguras andan solas por la calle, pues se ha visto casos de acoso que se deben manejar y evitar.

“Una cosa es el piropo que se agradece y otra es el comentario morboso y obsceno que se aborrece. ¿Ustedes se sienten seguras caminando solas por un parque o callejón?”, escribió.