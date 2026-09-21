En la competencia de MasterChef Celebrity todo pasa y los concursantes continúan sacando a flote todo su conocimiento y también sus habilidades culinarias, aunque no siempre tienen un resultado gratificante para los tres jurados.

La emotiva carta de Virginia Lizcano a Belén Alonso tras ser eliminada de ‘MasterChef Celebrity’

En el capítulo del pasado domingo 20 de septiembre, en la cocina más famosa de Colombia se vivió un nuevo reto de salvación.

En este nuevo capítulo, los cocineros no solamente tenían el propósito de hacer una preparación que conquistara a Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, existía un reto que volvía complejo todo y es que era un reto por relevos, donde el participante que estuviera en la cocina tenía que adivinar lo que había hecho el anterior y continuar con la idea, sin hablarse entre ellos.

En este reto, hubo una pareja que no resolvió bien el platillo y fue la de Mariana Mozo y Tavo Bernate. Si bien la actriz fue quien dio la idea del plato y comenzó con la preparación, el comediante no entendió la idea y terminó haciendo algo que no convenció a los jurados, sobre todo a la chef mexicana: poner un chile entero y crudo en el plato.

Como los cocineros estaban separados, Mariana y demás participantes vieron que Tavo puso el chile y mencionaron que se había equivocado, que eso no era así.

En el momento en el que pasaron juntos al atril para defender su plato, Mariana dijo: “Por fin estamos juntos, por fin podemos hablar. La telepatía no funcionó”.

De entrada, Nicolás de Zubiría afirmó que el plato estaba muy salado, aparte de picante, y que no era de su gusto.

En el momento en el que Belén Alonso pasó para hacer su degustación, lo primero que hizo fue hacer que los tres le dieran una mordida a un chile para preguntarles si eso le aportaba en algo al plato, a lo cual el mismo Tavo dijo: “Obvio, no”.

“Es para que se den cuenta de lo que nos hacen […] Por lo menos denle tratamiento, no lo pueden poner así porque pierden”, dijo la jurado para dejarles claro que hay cosas que se deben evitar al máximo en la cocina.

Varios internautas y algunos de los mismos concursantes se mostraron molestos por el hecho de que tuvieron que probar el chile.

Algunos, como Sebastián Villalobos, mencionaron que el chile lo debía probar solo Tavo y no Mariana, ya que fue él quien cometió la equivocación.

Por otro lado, Emmanuel Restrepo mencionó que era algo innecesario el ponerlos a morder el ají: “Otra vez consejos de Belén que no sirven para nada […] No entiendo para qué hacen eso”, dijo.

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Los eliminados de MasterChef Celebrity 2026

A medida que avanza la competencia, varios famosos han tenido que despedirse de las cocinas de MasterChef Celebrity. Estos son los participantes que han quedado eliminados hasta el momento:

Hugo Gómez – Actor.

Angélica Blandón – Actriz.

Diana Mina – Periodista y presentadora.

Lina Tejeiro – Actriz.

Luisa Vergara ‘Lui’ – Comediante y actriz.

Iván Marín – Comediante.

Milena López – Presentadora.

Sebastián Vega – Actor e influencer.

Virginia Lizcano – Comediante.