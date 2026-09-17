La emotiva carta de Virginia Lizcano a Belén Alonso tras ser eliminada de ‘MasterChef Celebrity’

La competencia en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia avanza en una etapa crucial tras la salida de un nuevo participante.

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La humorista Virginia Lizcano se convirtió en la novena eliminada de la temporada actual del reality gastronómico del Canal RCN, en una jornada marcada por la exigencia técnica y la emotividad entre los concursantes y el cuerpo de jurados.

Luego de confirmarse su salida de la competencia, se conoció un gesto de cercanía entre Lizcano y la chef mexicana Belén Alonso, integrante del jurado.

A través de sus redes sociales, la chef compartió el mensaje escrito que le dejó la comediante tras abandonar el programa, reflejando el vínculo construido a lo largo de las semanas de grabación.

Según la publicación realizada por Belén Alonso en su cuenta de Instagram, Virginia Lizcano le dejó una nota manuscrita en la que le expresó su admiración profesional y afecto.

En el escrito, la humorista resaltó aspectos como el sentido del humor, la inteligencia y el estilo de la chef mexicana, además de agradecerle por los aprendizajes compartidos durante la competencia.

Alonso acompañó la fotografía del escrito con palabras de afecto hacia Lizcano, a quien definió como una persona especial.

Por su parte, la comediante replicó el mensaje, destacando que la jurado se caracterizó durante el programa por su disposición para enseñar y compartir sus conocimientos con los participantes.

La salida de Virginia Lizcano se produjo el pasado 15 de septiembre tras un reto de eliminación centrado en la preparación de lengua de res.

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De acuerdo con la evaluación del jurado —integrado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso—, el plato presentado por la comediante presentó imprecisiones técnicas en su ejecución, lo que determinó su salida frente a los demás competidores que buscaban asegurar su permanencia.

Con la eliminación de Virginia Lizcano, el programa definió su grupo de 15 participantes, dando paso a una fase de mayor exigencia técnica. En el más reciente capítulo, la dinámica continuó con la entrega de delantales negros a los actores Marcela Carvajal y Tuto Patiño, quienes no lograron salvarse en el reto de la jornada a pesar de contar con la asistencia de Víctor Tarazona, portador del pin de inmunidad.