“Está como quiere”: el inesperado elogio de Omar Murillo al gobernador de Córdoba que se volvió viral

El actor caleño Omar Murillo, recordado por su trayectoria en la televisión colombiana y su participación en producciones como ‘El man es Germán’, volvió a convertirse en tendencia en plataformas digitales.

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La conversación se desencadenó tras sus declaraciones espontáneas sobre un video protagonizado por el actual gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, en el que el mandatario departamental aparecía nadando en el río Sinú.

Durante la difusión de las imágenes, Murillo compartió una serie de comentarios enfocados en la apariencia física del político, recurriendo al humor y a referencias de la cultura popular televisiva nacional.

En la grabación compartida en sus perfiles oficiales, el intérprete caleño no ocultó su sorpresa al observar las imágenes del mandatario cordobés en el agua.

Entre risas, Murillo expresó de manera directa su opinión frente a sus seguidores: “Erasmo Zuleta, el gobernador de Córdoba. No soy el único que está viendo lo que estoy viendo. Ustedes me van a funar. Qué pinta, qué guapura, mírenle ese cuerpo”, señaló el artista.

Asimismo, durante la intervención, el actor evocó una frase icónica de ‘Paty Fastidios’, personaje de la serie de televisión El man es Germán: “Me encanta el hombre de pelo en pecho”.

Para finalizar su reacción, Murillo añadió: “El gobernador está como quiere; ahora me van a funar, pero está como quiere”, anticipando la diversidad de opiniones que suscitarían sus palabras entre los internautas.

Las declaraciones de Omar Murillo se dan en un periodo de constante exposición mediática respecto a su vida personal.

El artista mantuvo durante varios años una relación sentimental con la actriz y empresaria Koral Costa, vínculo que fue ampliamente documentado por ambos en redes sociales y medios del entretenimiento.

Tras hacer pública su separación, cada uno ha continuado con sus agendas profesionales de forma independiente. En meses recientes, la actividad digital de Murillo ha seguido bajo el escrutinio de los usuarios.

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Entre las publicaciones que generaron conversación figuró una fotografía en la que aparecía junto a otro hombre, lo que detonó especulaciones entre algunos seguidores.

Sin embargo, el actor ha mantenido una postura al margen de los rumores, enfocado en la creación de contenido humorístico, proyectos profesionales y la interacción habitual con su audiencia.