Fernando ‘el Flaco’ Solórzano denuncia millonario robo en el norte de Bogotá y pide ayuda para identificar camioneta de delincuentes

El reconocido actor colombiano Fernando ‘el Flaco’ Solórzano hizo pública una denuncia a través de sus redes sociales tras un hecho de inseguridad del que fue víctima uno de sus hijos en la mañana del miércoles 16 de septiembre.

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El suceso ocurrió en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá, donde personas no identificadas sustrajeron el computador del vehículo y causaron daños mecánicos considerables en un lapso de cuatro minutos.

Según el relato compartido por el artista en su cuenta oficial de Instagram, el hecho se registró hacia las 11:13 a. m. en las inmediaciones del parque Las Margaritas.

El hijo del actor había dejado el automóvil estacionado durante breves minutos en la vía pública mientras ingresaba a un establecimiento cercano.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad del sector expuestas por Solórzano, dos hombres que se movilizaban en una camioneta gris estacionaron junto al vehículo afectado y encendieron las luces estacionarias.

Posteriormente, uno de los ocupantes descendió luciendo un chaleco reflectivo, indumentaria que habría sido utilizada para simular que realizaban labores de asistencia vial o mantenimiento técnico.

El actor calificó la maniobra como una “puesta en escena” coordinada, en la que los involucrados fingieron sostener una conversación habitual y revisar el motor para no despertar sospechas entre los transeúntes que circulaban por la zona a esa hora de la mañana.

En la secuencia del video descrita por Solórzano, se observa a uno de los sujetos manipular la parte inferior delantera del automóvil. De acuerdo con la hipótesis planteada por el actor, el individuo habría forzado la guaya del capó para lograr la apertura del compartimento del motor.

Una vez abierto el capó, los sospechosos procedieron a extraer el computador del vehículo. “El problema no es solamente el computador, sino que destrozan prácticamente el motor. El daño es grandísimo”, afirmó el actor.

Solórzano enfatizó que la rapidez con la que se concretó la acción evidencia el conocimiento técnico de quienes ejecutaron el hurto.

El material expuesto por el artista muestra el recorrido general de los presuntos responsables; sin embargo, las placas del vehículo en el que se movilizaban no se pueden ver con claridad debido a la resolución de la imagen al momento de hacer el zoom.

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Ante esta situación, Fernando Solórzano solicitó el respaldo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local y la Secretaría de Seguridad para revisar otros dispositivos de videovigilancia públicos y privados instalados en el perímetro de Cedritos.

Asimismo, el actor advirtió que residentes del sector le han manifestado que este patrón de hurto de autopartes mediante engaño visual se estaría presentando con frecuencia en la zona, por lo cual instó a la ciudadanía a tomar precauciones y a las autoridades a reforzar la presencia policial.