La casa de los famosos es un reality show que ha captado la atención de los televidentes por su formato; en su primera temporada la ganadora fue Karen Sevillano, quien recientemente reveló el secreto para quedarse con el primer lugar; en su segunda edición fue Altafulla, cantante barranquillero.

Sin embargo, desde hace un tiempo se conoció que ya se estaban haciendo las preparaciones para las grabaciones de la tercera temporada y, al igual que la versión pasada, el jefe tendrá invitados que entrarán directamente a la casa y otros serán seleccionados por el público.

Se confirma la tercera temporada de 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Los fanáticos han tenido la posibilidad de escoger a su favorito desde el pasado 20 de octubre por medio de la página oficial, en la que puede votar por el aspirante que desean que haga parte del reality. Esta opción está disponible cada lunes a partir de las 7:00 am hasta el domingo a las 4:00 pm, este último día es cuando se conoce el que logró quedar en la competencia.

Hasta el momento los nuevos integrantes serían Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López y Lorena Altamirano.

La reacción de Lorena Altamirano al quedar seleccionada para ‘La casa de los famosos’

En este sexto grupo, en el que la actriz logró obtener la mayor de votos, se enfrentó contra Naty Ortiz, Catherine Mira, Kalua Duarte, Margarita Amado y Juliana Casali.

La prometida del Flaco Solórzano no solo estuvo muy activa en sus redes sociales, sino también salió a la calle para que más gente la apoyara a vivir esta nueva experiencia. Al conocer que había ganado, publicó un video con algunos momentos durante su búsqueda de apoyo y conmovió con sus palabras.

“Hoy me desperté y todavía no puedo asimilar por completo que ganamos…. Que estamos dentro de @lacasadelosfamososcolombia1. Ha sido raro, bonito y emocionante a la vez”, escribió en la primera parte.

También sostuvo que no esperó recibir tanto respaldo, pero se sintió contenta con el resultado: “También pensé mucho en esas veces en las que uno empieza un proyecto con toda el alma y el resultado no es el que esperas. Me pasó hace poco. Sentí que había dado lo mejor de mí y aun así no salió como soñaba”.