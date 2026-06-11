Del escenario del Mundial 2026 al volante: los exclusivos carros que tiene Shakira

Mientras millones de personas la veían brillar en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio Azteca de Ciudad de México, Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas latinas más importantes del planeta.
La colombiana fue una de las protagonistas del espectáculo de apertura al interpretar junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, ‘Dai Dai’, compartiendo escenario con artistas como J Balvin, Ryan Castro, Maná y Belinda.
Sin embargo, más allá de la música, la barranquillera también ha despertado curiosidad por otra de sus grandes aficiones: los vehículos de lujo. A lo largo de los años, la cantante ha sido vinculada a varios automóviles de alta gama que combinan tecnología, comodidad, potencia, velocidad y exclusividad.
Tesla Model S
Uno de los automóviles más llamativos asociados a Shakira es el Tesla Model S. Este vehículo eléctrico se ha convertido en uno de los referentes de la movilidad sostenible gracias a su avanzada tecnología, su gran autonomía y su impresionante aceleración.
@e_views
New 2026 Tesla Model S Plaid #tesla #plaid #teslatok #teslamodels #ev♬ Angel - Massive Attack
Audi A7 Sportback
Otro de los modelos que ha llamado la atención es el Audi A7 Sportback. Este vehículo combina la elegancia de un sedán de lujo con el diseño agresivo de un deportivo, convirtiéndose en una de las joyas más exclusivas vinculadas a la cantante.
@vnaudi
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Audi Q7
La colección también incluye un Audi Q7, una camioneta premium diseñada para ofrecer comodidad y espacio. Este modelo destaca por sus sistemas de seguridad, tecnología de última generación y capacidad para viajes familiares.
@luxurycar4u
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BMW X6
Shakira también ha sido relacionada con un BMW X6, uno de los SUV más reconocidos de la marca alemana. Su diseño deportivo, su potencia y su interior de lujo lo convierten en uno de los favoritos de quienes buscan exclusividad sin renunciar al rendimiento.
@autoluxconcept
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Mercedes-Benz SLK 250
Dentro de los vehículos más elegantes de la artista figura el Mercedes-Benz SLK 250. Se trata de un convertible deportivo que combina sofisticación y velocidad, ideal para quienes disfrutan conducir al aire libre.
@venturamotorindonesia
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Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé
Algunas publicaciones especializadas también han asociado a la cantante con un Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé, un SUV híbrido que mezcla el ADN deportivo de Porsche con tecnologías enfocadas en la eficiencia energética.
@porschetonbridge
Cayenne E-Hybrid Coupé 👀 #porsche #foryou #fyp #cayenne #forupage♬ som original - 𝓐𝓵𝓮🎧
Volkswagen California
Aunque es muy diferente al resto de la lista, la Volkswagen California también ha sido relacionada con la artista. Este modelo tipo camper está pensado para viajes largos y aventuras, ofreciendo un concepto más práctico y familiar.
@frankkeanevolkswagen
A brand new arrival to start the week!! Now on display in our Sandyford showroom is this 2025 VW T7 Multivan Style PHEV Presented in Indium Grey and powered by a turbocharged 1.5l plug in hybrid which produces a combined 240BHP This example also benefits from a host of extras which include Digital cockpit Power sliding doors IQ LED lights 3 zone climate control Front assist VW driver assist suite Adaptive cruise control 19” Halmstead Alloy wheels Wireless charger Panoramic roof And a set of front and rear mudflaps (The most important option 😎 #volkswagen #vwmultivan #frankkeanevolkswagen♬ original sound - En