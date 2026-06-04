Tesla aterrizó en Medellín con sus primeros supercargadores: hasta 280 kilómetros de autonomía en minutos

Los supercargadores de Tesla están disponibles en Colombia desde el pasado 20 de mayo. Así lo anunció la marca por medio de sus redes sociales, donde señalaron los puntos oficiales de carga en el país.

Reportan un aumento de carros Tesla en Medellín: hay más de 750 en la ciudad

Estos dispositivos tienen la capacidad de llenar la batería del carro en 15 o 30 minutos. A pesar de que fueron creados específicamente para modelos Tesla, en la actualidad admiten otros vehículos eléctricos con conexiones similares.

Según la marca, ofrecen potencia entre 150 kW hasta 350 kW. Los autos de la compañía se conectan de forma automática, con solo enchufar el cable, y la factura llega directamente al propietario.

Tesla cuenta con más de 80.000 supercargadores en todo el mundo, que hacen parte de su red global de electrolineras de carga rápida de corriente continua (DC). Hay 5.500 estaciones distribuidas en 54 países.

El único punto con supercargadores en Medellín está en el Centro Comercial Unicentro, ubicado en la Cra. 66B # 34A-76, en el barrio Laureles. En el sitio, hay 8 estaciones de carga disponibles, con una potencia de 325 kW cada una.

La tarifa base para los conductores es de $ 1.300 por kWh. Según Tesla, el servicio estará disponible las 24 horas para los interesados. La gerente del centro comercial, Leonor Márquez Arcila, indicó que al día 50 carros pasan por los supercargadores de Unicentro.

El otro punto con supercargadores del país está en Bogotá, en el Centro Comercial Andino en la Cra. 11 # 82-71. En el lugar, hay 4 estaciones disponibles con el mismo costo que en Medellín.

Tesla en Colombia

La compañía llegó al país en noviembre de 2025 con la apertura de dos puntos físicos: uno en Bogotá y otro en Medellín. Desde entonces, se han convertido en uno de los carros favoritos de los colombianos.

Nada más en el mes de mayo, según datos de la Andi y Fenalco se registraron 2.329 Tesla nuevos en el país. En total, desde el inicio de su operación han vendido 24.000 vehículos en el país de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las razones por las que la SIC le ‘jaló’ las orejas a Tesla: más de 1.800 carros sin entregar y desinformación sobre ‘superchargers’

El pasado 14 de mayo, la misma entidad le pidió a Tesla que garantizara los derechos de sus clientes. La SIC realizó una investigación a las acciones comerciales de la compañía en Colombia y encontró vulneraciones a los usuarios.

En total, más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes de distribución en mayo. Además, habrían limitaciones en la garantía de algunos componentes e inconsistencias en las fechas de entrega.