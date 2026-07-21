La reacción de Sebastián Caicedo al momento viral entre Gustavo Petro y Francia Márquez el 20 de julio

El tradicional desfile militar del 20 de julio, evento central de los actos patrios en Colombia, suele ser escenario de protocolo y solemnidad. Sin embargo, en la más reciente jornada, la atención del público y de las redes se desplazó hacia una interacción en el palco presidencial protagonizada por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

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Un clip captado durante la transmisión oficial y difundido ampliamente en redes sociales mostró el momento en que el primer mandatario tocó en tres ocasiones el hombro de la vicepresidenta.

La reacción corporal de Márquez, caracterizada por un movimiento de alejamiento, fue calificada por usuarios en redes como un instante de evidente incomodidad, lo que desató múltiples interpretaciones sobre la relación protocolaria y política entre ambos dignatarios.

Sebastián Caicedo reveló el secreto para una relación fuerte Foto: Captura de YouTube Frank López

Entre las personalidades del entretenimiento que se pronunciaron sobre la escena destaca el actor caleño Sebastián Caicedo. A través de sus historias de Instagram, plataforma donde cuenta con millones de seguidores y en la que suele compartir reflexiones personales y de opinión sobre la coyuntura nacional, Caicedo replicó el video del encuentro.

El artista acompañó el material audiovisual con emojis de risa y breves comentarios en tono irónico que hacían alusión a la tensión percibida en las imágenes. No es la primera vez que el actor manifiesta posturas críticas frente a la gestión gubernamental; a lo largo del periodo presidencial, Caicedo ha utilizado sus canales personales para expresar abiertamente su desacuerdo con diversas decisiones del Ejecutivo.

Sebastián Caicedo, reconocido por su trayectoria en telenovelas y producciones de la televisión colombiana e internacional, ha mantenido una presencia constante en la agenda mediática no solo por su trabajo actoral, sino por su vida personal.

Tras su mediática separación en 2022 de la actriz Carmen Villalobos, con quien sostuvo una relación de más de una década, el caleño reestructuró su entorno sentimental y profesional. Caicedo contrajo matrimonio en una ceremonia civil íntima a finales de 2024 con Juliana Diez, una destacada empresaria colombiana y conferencista.

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Diez, quien se encuentra alejada del espectáculo tradicional, es cofundadora de proyectos en la industria de la moda y lidera iniciativas orientadas al liderazgo femenino y la fe. En la actualidad, la pareja comparte abiertamente contenido sobre sus proyectos empresariales, su estilo de vida y sus convicciones espirituales.

Sebastián Caicedo junto a su esposa Juliana Diez Duque. Foto: Captura de Instagram @july10z

El cruce de reacciones originado por la pieza audiovisual reafirma el impacto de las redes sociales como amplificadoras de los gestos de las figuras públicas.