Entre las primeras participantes que llegaron al escenario estuvieron las imitadoras de Becky G y Tina Turner, quienes tuvieron que enfrentarse a la exigente evaluación de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz.
Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando apareció la concursante que interpretó a Becky G. Su presentación logró tocar una fibra especial en Amparo Grisales, quien terminó visiblemente conmovida por la actuación y no pudo contener las lágrimas, al igual que Laura Acuña y el nuevo integrante del equipo de jurados.
La participante no solo intentó reproducir la voz de la artista estadounidense, sino que también buscó recrear su estilo y su energía sobre el escenario. Además, reveló que su mamá estaba en el cielo y fue en ese momento en el que logró conectar aún más con toda la audiencia.
La reacción de la jurado sorprendió a los demás integrantes de la mesa y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.
Pero la jornada también tuvo una presentación que llevó a Amparo Grisales a reconocer el impacto de una artista de talla internacional. La imitadora de Tina Turner apareció en escena con una interpretación cargada de fuerza, movimiento y presencia, elementos que hicieron que la jurado reaccionara con evidente sorpresa.
La concursante logró recrear algunos de los rasgos más reconocibles de la legendaria cantante y dejó una presentación que llamó la atención de los jueces. La reacción de Amparo, conocida por su rigurosidad al momento de evaluar a los participantes, reflejó el nivel de la actuación.
“Me ericé… Casi me desmayo de la emoción”, expresó la también actriz.
@caracoltv ⚡🔥 ¡UNA REINA ABSOLUTA EN EL ESCENARIO! 🔥⚡ La imitadora de #TinaTurner dejó a todos con la boca abierta: ¡qué vozarrón, qué puesta en escena y qué derroche de energía tan impresionante! 🎤👠💥 #YoMeLlamo #Audiciones ♬ sonido original - caracoltv
Estos primeros momentos marcaron el regreso del reality a la televisión colombiana. La temporada 2026 cuenta con Amparo Grisales y César Escola en la mesa de jurados, además de la llegada de Elder Dayán Díaz como nuevo integrante.