Entre las primeras participantes que llegaron al escenario estuvieron las imitadoras de Becky G y Tina Turner, quienes tuvieron que enfrentarse a la exigente evaluación de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz.

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Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando apareció la concursante que interpretó a Becky G. Su presentación logró tocar una fibra especial en Amparo Grisales, quien terminó visiblemente conmovida por la actuación y no pudo contener las lágrimas, al igual que Laura Acuña y el nuevo integrante del equipo de jurados.

La participante no solo intentó reproducir la voz de la artista estadounidense, sino que también buscó recrear su estilo y su energía sobre el escenario. Además, reveló que su mamá estaba en el cielo y fue en ese momento en el que logró conectar aún más con toda la audiencia.

La reacción de la jurado sorprendió a los demás integrantes de la mesa y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Pero la jornada también tuvo una presentación que llevó a Amparo Grisales a reconocer el impacto de una artista de talla internacional. La imitadora de Tina Turner apareció en escena con una interpretación cargada de fuerza, movimiento y presencia, elementos que hicieron que la jurado reaccionara con evidente sorpresa.

La concursante logró recrear algunos de los rasgos más reconocibles de la legendaria cantante y dejó una presentación que llamó la atención de los jueces. La reacción de Amparo, conocida por su rigurosidad al momento de evaluar a los participantes, reflejó el nivel de la actuación.

“Me ericé… Casi me desmayo de la emoción”, expresó la también actriz.

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Estos primeros momentos marcaron el regreso del reality a la televisión colombiana. La temporada 2026 cuenta con Amparo Grisales y César Escola en la mesa de jurados, además de la llegada de Elder Dayán Díaz como nuevo integrante.