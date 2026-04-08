‘En qué lío me metí’: tras 50 años de carrera, Amparo Grisales sorprende con su regreso a la actuación

La reconocida actriz colombiana Amparo Grisales confirmó su retorno a las producciones de ficción como parte del elenco de En qué lío me metí, la nueva apuesta de Caracol Televisión. Tras su reciente etapa como jurado en el programa de concurso Yo me llamo, Grisales retoma su faceta interpretativa en una historia que integra el suspenso y la comedia, marcando un hito en sus más de 52 años de trayectoria artística.

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En esta producción, Grisales asume el papel de Doris Pombo, una mujer descrita como una diseñadora talentosa y fundadora de una exitosa empresa de lencería. Según declaraciones de la actriz concedidas al medio Kien y Ke, su personaje se caracteriza por ser una figura “frentera” y creativa, cuya sinceridad se manifiesta sin caer en la agresividad.

La trama de la serie se desarrolla a partir de una disputa por la herencia de una compañía, desencadenada tras el fallecimiento de un paciente adinerado bajo el cuidado de una fisioterapeuta. Este punto de giro introduce una red de sospechosos donde el personaje de Grisales desempeña un rol clave dentro de una narrativa que, en palabras de la actriz, “está bañada con un humor maravilloso”, evitando el dramatismo denso para enfocarse en una dinámica de intriga ligera.

Con más de cinco décadas frente a las cámaras, Grisales reflexionó sobre la evolución de su proceso creativo. En su diálogo con la prensa, señaló que la madurez le ha permitido abordar sus personajes de una manera más orgánica y menos rígida.

“Ya estás tan impregnado de tu aprendizaje durante más de cincuenta y dos años de carrera, que cuando ves el personaje y lo lees y lo empiezas a interactuar, le captas ya la personalidad, las emociones. Entonces, lo creas con más conocimiento”, afirmó la intérprete.

A pesar de su estatus consolidado, la actriz subrayó que la industria audiovisual enfrenta cambios constantes, especialmente con la llegada de nuevas tecnologías. Grisales manifestó su disposición para adaptarse a estos formatos contemporáneos, destacando que el aprendizaje es un proceso continuo que no finaliza con la veteranía.

Un aspecto fundamental en la vida de la actriz, y que ha marcado su reciente regreso, es la influencia de su madre, Delia Patiño de Grisales. La actriz recordó cómo el apoyo temprano de su progenitora, una soprano de formación, fue el pilar que les permitió a ella y a sus hermanas profesionalizar sus talentos en la Academia de Bellas Artes de Manizales.

Para Grisales, este nuevo proyecto representa una “bendición” y una oportunidad de mantenerse activa. La elección de participar en En qué lío me metí respondió, según explicó, a la calidad de la historia y a la solvencia del equipo de trabajo que la rodea en el set.

El estreno de esta serie genera expectativa en la audiencia colombiana, no solo por el regreso de Grisales a la actuación, sino por la propuesta de género híbrido que busca refrescar la parrilla de programación nacional.