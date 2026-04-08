“Que se meta con un hombre, ¡sáquenlo de aquí!”: Nelson Velásquez expulsó a un hombre que maltrataba a su pareja

El reconocido intérprete de vallenato, Nelson Velásquez, se convirtió en el centro de atención durante las últimas horas tras un incidente ocurrido en el municipio de Norosí, Bolívar.

El artista decidió suspender momentáneamente su presentación musical tras percatarse de un acto de violencia física cometido por un asistente contra una mujer entre el público, exigiendo la intervención inmediata de las autoridades y el cuerpo de logística.

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Mientras Nelson Velásquez interpretaba parte de su repertorio, el ambiente de celebración se vio interrumpido por un altercado. Según los reportes y videos difundidos en redes sociales, el cantante observó desde el escenario cómo un hombre, vestido con una prenda blanca, maltrataba físicamente a su acompañante.

La reacción del exintegrante de Los Inquietos del Vallenato fue inmediata. Al notar la agresión, detuvo la música y se dirigió directamente al sujeto. “¿Cómo le va a pegar a la muchacha? ¡Sáquenlo de aquí!”, exclamó el artista ante el micrófono, generando una respuesta de apoyo unánime por parte de los asistentes, quienes abuchearon al individuo.

@fabysnchezlacasic 🎤 ¡EL ESCENARIO SE RESPETA! NELSON VELÁSQUEZ PONE ORDEN EN PLENO SHOW ​Por: Faby Sánchez | La Casica Regia del Vallenato ​¡Buenas noches, mi gente linda y mis queridos vallenatólogos! Aquí les traigo la nota de la que todos están hablando, analizada con el estilo sofisticado que solo nosotros manejamos. ​Se han vuelto virales las imágenes de nuestro querido Nelson Velásquez, quien en una de sus presentaciones más recientes demostró que para ser un grande no solo hace falta sentimiento, sino también carácter y respeto por las damas. El "Ídolo de multitudes" detuvo su éxito musical para señalar y exigir la salida de un asistente que, según se reporta, estaba agrediendo a una mujer en el público. ​"Sáquenlo, sáquenlo de aquí... ¿Cómo le va a pegar a una muchacha, hombre? ¡Sálgase de aquí!", sentenció Nelson con firmeza, negándose a continuar el show hasta que el agresor fuera retirado. ​El Análisis de la Casica: ​Es lamentable que en una velada diseñada para el romance y el sentimiento vallenato, se presenten actos de intolerancia. Sin embargo, aplaudimos de pie la valentía de Nelson. Un artista que no ignora lo que pasa frente a sus ojos y que protege a sus seguidoras es un artista que engrandece nuestro folclor. ​Desde Monterrey, seguimos firmes apoyando a quienes, además de talento, tienen calidad humana. ¡Bravo, Nelson! El vallenato romántico es para enamorar, no para violentar. ​¿Qué opinan ustedes de esta reacción del maestro? ¿Hizo bien en detener el concierto? Los leo aquí abajo con todo el respeto del mundo. 👇✨ ​ ​#NelsonVelasquez #VallenatoRomantico #LaCasicaRegia #Vallenatologos #ElIdoloDeMultitudes @nelsonvelasquezoficial ♬ sonido original - FabySánchezLaCasicaRegia

A pesar de la instrucción directa del artista y el rechazo generalizado del público, la situación escaló en tensión. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el hombre señalado inicialmente se negó a abandonar el recinto. Lejos de acatar la orden, el individuo respondió con insultos hacia el cantante e incluso intentó incitar a una confrontación física.

Ante la resistencia del asistente, Velásquez mantuvo una postura firme, condicionando la continuidad del espectáculo a la salida del presunto agresor. “¡A ese de blanco sáquenlo! Si no lo sacan de aquí, no continúo cantando”, sentenció el intérprete. La firmeza del artista obligó al personal de seguridad y a la logística del evento a intervenir con mayor rigor para retirar al hombre del lugar.

Este episodio ha sido interpretado por los seguidores del género vallenato como un mensaje de rechazo a la violencia contra la mujer. No es la primera vez que un artista de este género debe mediar en situaciones de orden público, pero la celeridad con la que Velásquez actuó fue destacada por los presentes.

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Tras la salida del sujeto, el concierto en Norosí se reanudó sin más contratiempos. La joven agredida, cuya identidad se mantiene en reserva, permaneció en el evento, mientras que el artista continuó con su cronograma. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial por parte de la Policía de Bolívar sobre si el individuo enfrentó cargos adicionales tras su expulsión del evento.

Nelson Velásquez, con una trayectoria de más de 25 años en la música, se encuentra actualmente en una gira por diversas zonas del Caribe colombiano. Aunque no es la primera vez que el artista detiene un concierto, en esta ocasión se llevó la ovación del público al ver la forma en que defendió a la joven, quien solo intentaba disfrutar del espectáculo.