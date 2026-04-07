Karol G al desnudo: la colombiana posa “al natural” para la mítica portada de Playboy

Karol G continúa redefiniendo los límites de su carrera internacional. A pocos días de marcar un hito sin precedentes para la música en español en el festival Coachella 2026, la cantante colombiana ha sido revelada como la figura central de la edición de primavera de la revista Playboy.

Este movimiento estratégico no solo subraya su influencia en la cultura pop, sino que sirve como preámbulo a su participación en uno de los escenarios más exigentes del mundo.

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En la publicación, que ya circula en redes sociales y medios especializados, la intérprete de ‘Provenza’ se muestra bajo una estética natural que busca resaltar su identidad actual. Según las declaraciones recogidas por la revista, la artista aprovechó este espacio para reflexionar sobre su autonomía y el control de su narrativa personal.

“Cuando me desperté el 1 de enero de 2026, me dije: Me elijo a mí misma. Elijo mi poder”, afirmó la cantante en la entrevista central.

La edición destaca la transición de Karol G hacia una faceta que ella denomina su “mujer salvaje interior”, un concepto que parece estar estrechamente ligado a su evolución artística y a la seguridad que proyecta en la industria tras años de ascenso constante. Esta colaboración se suma a su portafolio de alianzas con marcas globales de diversos sectores, desde el deportivo como Reebook, hasta el tecnológico con Google, consolidando su imagen más allá de las listas de reproducción.

El anuncio de Playboy llega en un momento de máxima expectativa. El próximo domingo 12 de abril, Carolina Giraldo Navarro, su nombre de pila de la artista, se convertirá en la primera mujer colombiana y una de las pocas figuras latinas en liderar el cartel de Coachella como headliner.

El festival, que se desarrollará en dos fines de semana (del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril) en Indio, California, tendrá en Karol G la responsabilidad de cerrar la jornada principal. Para esta ocasión, la artista ha diseñado una propuesta visual y conceptual denominada ‘Tropicoqueta’, un universo que sus seguidores ya han bautizado en redes sociales como ‘Tropicoachella’. Se espera que la puesta en escena integre elementos de la cultura tropical colombiana con una narrativa de empoderamiento femenino.

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La presencia de Karol G en Coachella no es fortuita. Su ascenso ha sido respaldado por cifras récord en plataformas de streaming y una gira mundial que reafirmó su poder. Ser la encargada de cerrar el evento principal del domingo es un estatus reservado históricamente para leyendas de la música anglosajona, lo que pone de manifiesto el peso actual del género urbano y la música en español en el mercado estadounidense.

Lo que es un hecho es que la producción para este evento es una de las más ambiciosas en la carrera de la “Bichota”, con el objetivo de representar una identidad cultural que hoy resuena en todo el desierto de California.