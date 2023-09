“Siento pena por mí”, la última esposa y conejita playboy de Hugh Hefner se confiesa a través de sus memorias

Hugh Hefner fue y siempre será visto en los libros de historia como un visionario en el mundo de los medios de comunicación y las publicaciones impresas, todo gracias a su imperio de Playboy, con el que no solo vendió una de las revistas más rentables y apetecidas desde la década de los años 50, siempre teniendo al sexo y al erotismo como ejes centrales de entrevistas, sesiones de fotos, videoclips y fiestas.

Fue cuestión de tiempo para que lo plasmado en las páginas de esta revista saltara a la vida real en la mansión playboy, donde Hefner no solo se daba el lujo de ser uno de los mejores anfitriones de eventos élites y de exceso, sino que también se podía divisar de forma directa a las icónicas “conejitas”, mujeres voluptuosas y coquetas ataviadas en bodys y bikinis negros con unas tradicionales orejas de conejas que las identificaba como tal.

Crystal Hefner fue una de ellas, la última esposa oficial de Hefner hasta el día de su muerte, siendo testigo de los últimos años de este magnate que finalmente tuvo que soportar las consecuencias de su estilo de vida, como asumir la pérdida de la audición en uno de sus oídos a causa del abuso del viagra. Esta y muchas infidencias las cuenta esta modelo en sus memorias, Only Say Good Things ( Solo di cosas buenas ), que saldrán publicadas en enero de 2024.

En entrevistas con medios internacionales como New York Post y Daily Mail, Crystal adelanta un poco de lo que se podrá leer en su libro, que tiene por título la frase que Hefner le dijo a Crystal en su lecho de muerte, para que ella solo contara lo bueno que hubo en su cotidianidad, sin embargo, la aspirante a doctora en psicología sabe muy bien que hubo muchos asuntos malos que merecen salir a la luz, más luego de todo el movimiento Me Too, que explotó meses después de la muerte del magnate.