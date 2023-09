“Oportunista”, Andrea Petro se despachó contra Dominic Wolf por su negocio de camisetas alusivas a Colombia

View this post on Instagram

“No me parece que trates de hacer business con nuestra identidad… Bienvenida toda persona que ame nuestro país y cultura, pero ayúdenos a mostrar lo bello que es, no se aprovechen de ella”, escribió en als redes sociales Andrea, arremetiendo de frente contra el influencer, quien le respondió con toda la sinceridad del caso. “Lo único que hago es hablar bien de Colombia. Yo sé qué el español no es mi idioma materno y con todo el respeto del mundo, ¿pero alguien me puede explicar de qué manera me estoy ‘aprovechando’ de Colombia?”. Esto no quedó aquí, puesto que Andrea volvió a pronunciarse y aclaró algunas de sus palabras, pero siguió firme con su posición negativa y de oposición hacia el emprendimiento del alemán.