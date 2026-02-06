CONFIDENCIALES

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, hace una ‘vaca’ para recaudar fondos en su campaña al Senado

La candidata al Senado por el Frente Amplio ya ha recorrido cientos de municipios.

Redacción Confidenciales
7 de febrero de 2026, 4:42 a. m.
Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, acudirá a una Vaki para recaudar 500 millones de pesos para su financiación.
Mary Luz Herrán, candidata al Senado por el Frente Amplio y exesposa de Gustavo Petro, acudirá a una Vaki para recaudar 500 millones de pesos que necesita a fin de financiar su aspiración en marzo próximo.

Ya recorrió 600 municipios y ha conseguido, a través de donaciones, la sede en Bogotá, su arreglo, los muebles y parte de la publicidad. Su hija, Andrea Petro, quien acompañó esta semana al presidente en Estados Unidos, contribuye a la campaña con mensajes alusivos a su madre en Instagram, mientras que Andrés Petro, su otro hijo que vive en Canadá, es el gerente internacional y la ayuda con votos en el exterior.

Aunque Herrán sostiene una buena relación con el presidente, tiene claro que él no puede meterse en esos asuntos.

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, hace una 'vaca' para recaudar fondos en su campaña al Senado

