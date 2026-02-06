Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, hace una ‘vaca’ para recaudar fondos en su campaña al Senado

Mary Luz Herrán, candidata al Senado por el Frente Amplio y exesposa de Gustavo Petro, acudirá a una Vaki para recaudar 500 millones de pesos que necesita a fin de financiar su aspiración en marzo próximo.

Ya recorrió 600 municipios y ha conseguido, a través de donaciones, la sede en Bogotá, su arreglo, los muebles y parte de la publicidad. Su hija, Andrea Petro, quien acompañó esta semana al presidente en Estados Unidos, contribuye a la campaña con mensajes alusivos a su madre en Instagram, mientras que Andrés Petro, su otro hijo que vive en Canadá, es el gerente internacional y la ayuda con votos en el exterior.

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, renunció a Colombia Humana, el partido que fundó el hoy presidente: “Hubo violencia política en mi contra”

Aunque Herrán sostiene una buena relación con el presidente, tiene claro que él no puede meterse en esos asuntos.