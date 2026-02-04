Política

Andrea Petro, quien pisó por primera vez Estados Unidos para acompañar a Gustavo Petro en su encuentro con Trump, contó a SEMANA detalles sobre la visita diplomática

Confesó que le dio miedo pasar por Migración, como ocurre con cualquier viajero que llega por primera vez a EE. UU. Al final, no hubo problema. Una bebé se convirtió en un bálsamo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 4:30 p. m.
Gustavo Petro junto a su hija Andrea, su nuera y su nieta.
Gustavo Petro junto a su hija Andrea, su nuera y su nieta. Foto: Captura de pantalla de X @petrogustavo

Era la primera vez que Andrea Petro —una de las hijas mayores del presidente Gustavo Petro— conocía Estados Unidos y había un mérito suficiente para hacerlo: su padre se encontraría cara a cara con Donald Trump, uno de los mandatarios más poderosos del mundo, con quien sostuvo, hasta este martes, 3 de febrero, una fuerte tensión política.

Petro viajó desde Londres hacia Estados Unidos. Es ciudadana colombo-francesa y necesita menos requisitos para ingresar a territorio norteamericano. “Me dio miedito pasar por migración”, le confesó a SEMANA.

Gustavo Petro en su salida de la Casa Blanca
Gustavo Petro en su salida de la Casa Blanca. Foto: Presidencia de la República

Y no es para menos. Su padre hace parte de la Lista Clinton y ha sido blanco de fuertes señalamientos del presidente Donald Trump.

“Como cualquier persona, llegué en un avión comercial, lo hice desde Londres, me miraron, me saludaron y normal. Me preguntaron si llevaba comida en la maleta y ya. Me dejaron pasar, aunque reconozco que sí me dio miedo, como ocurre con cualquier otra persona”, afirmó.

Mejor Colombia

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

Política

Claudia López inscribe tercera consulta presidencial; hay dos candidatos

Política

El petrismo plantea nuevo escenario si el CNE no le permite participar a Iván Cepeda en la consulta; Roy Barreras, el afectado

Política

Violencia amenaza las elecciones en Colombia: 339 municipios están en riesgo

Política

Del amor a la distancia: Roy Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta, tienen profundas diferencias; ella negó vínculos políticos y habló de “independencia”

Política

Clan del Golfo suspende mesa de paz con el Gobierno Petro: hay molestia por compromiso con Donald Trump

Política

Unidad de Restitución de Tierras firmó contrato por más de $15.000 millones para eventos: hay almuerzos de hasta $80.000

Mundo

Embajador García-Peña desmiente versiones sobre diálogos entre Trump y Petro para el retiro del mandatario colombiano de la lista Clinton

Empresas

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

Confidenciales

“Siempre me opuse a que usaran la relación Colombia–EE. UU. como arma electoral”, dicen tras la reunión entre Trump y Petro

“Antes del viaje me preguntaba qué ocurriría si no me dejaban pasar. Tenía claro que, si no lo lograba, volvía a Europa sin hacer bulla”, contó.

Gustavo Petro, Andrea Petro y Donald Trump
Gustavo Petro, Andrea Petro y Donald Trump. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana / Foto 3: Getty Images

Andrea Petro sintió la necesidad de acompañar a Gustavo Petro en su encuentro con Trump. Quería corroborar que estuviera tranquilo y sereno para una de las reuniones diplomáticas más importantes en sus más de tres años de mandato. “Vine a acompañar a mi papá, no a intervenir en reuniones políticas ni nada por el estilo. Conozco muy bien mi lugar. Quería tener momentos privados con él, ayudarlo a relajarse y garantizar que estuviera bien. Llegué un día después y la verdad, el ambiente fue muy armonioso porque conoció a su nieta, la hija de Andrés, mi hermano”, narró.

A la niña —reconoció Andrea Petro— la llamaron “la bebé de la suerte” en medio del viaje diplomático, porque le dio al presidente un bálsamo de tranquilidad en medio de la fuerte tensión ad portas de su encuentro con Trump.

Ella consiguió que la bebé viajara desde Canadá a Washington con la esposa de su hermano, Andrés Petro. “Fue una sorpresa para mi papá porque él no había podido conocerla, entre otras cosas, porque está en la Lista Clinton y no puede viajar con facilidad”, dijo ella.

Reunión entre gustavo Petro y donald Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026.
Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Andrés Petro no consiguió saludar a su padre, como quería. Es refugiado político y no puede viajar fácilmente a Colombia y está resolviendo un tema de papeles. “Fue el momento idóneo para darle la sorpresa a mi papá”, expresó.

Andrea Petro estuvo con su padre antes y después de su visita diplomática a la Casa Blanca y lo acompaña a sus ruedas de prensa, entrevistas con medios internacionales y reuniones en Washington.

“Tenemos agenda hasta este jueves, 5 de febrero; él está muy relajado tras la reunión. Antes del encuentro, hubo un momento de tensión. Eso, para nosotros, fue histórico. Era una reunión que tenía que durar media hora y se extendió hora y cuarenta minutos. Trump y mi papá sonreían, hubo mucha complicidad entre ellos durante el acto”, dijo.

Y añadió: “Mi papá, con quien estoy este miércoles, está bastante contento”, expresó.

Petro, desde Estados Unidos, habló de la situación de sus hijos, quienes viven en varios países.

“Están repartidos en el mundo, producto de un exilio lamentable de mis hijos, que se debe a la lucha contra el narcoterrorismo, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad”, manifestó el presidente.

Más de Política

Las reglas también están definidas para quienes aspiran al Poder Legislativo. En el caso del Senado de la República

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

Gustavo Petro junto a su hija, Andrea, su nuera y su nieta.

Andrea Petro, quien pisó por primera vez Estados Unidos para acompañar a Gustavo Petro en su encuentro con Trump, contó a SEMANA detalles sobre la visita diplomática

Claudia López

Claudia López inscribe tercera consulta presidencial; hay dos candidatos

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral.

El petrismo plantea nuevo escenario si el CNE no le permite participar a Iván Cepeda en la consulta; Roy Barreras, el afectado

grupos armados y votaciones

Violencia amenaza las elecciones en Colombia: 339 municipios están en riesgo

Roy Barreras y Gloria Arizabaleta.

Del amor a la distancia: Roy Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta, tienen profundas diferencias; ella negó vínculos políticos y habló de “independencia”

Clan del Golfo. Gustavo Petro

Clan del Golfo suspende mesa de paz con el Gobierno Petro: hay molestia por compromiso con Donald Trump

Denuncia Unidad Restitución de Tierras.

Unidad de Restitución de Tierras firmó contrato por más de $15.000 millones para eventos: hay almuerzos de hasta $80.000

Pipe Tuluá, Gloria Arizabaleta y Gustavo Petro.

Explosivas declaraciones de Pipe Tuluá contra la campaña de Petro en 2022 llevará a la Comisión de Acusación de la Cámara a abrir investigación contra el presidente

Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump.

“En la Casa Blanca, el presidente Trump le leyó la cartilla a Petro, sin ambigüedades”

Noticias Destacadas