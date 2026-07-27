Las denuncias de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción que, según aseguró, ocurrieron dentro del Gobierno Petro, desataron una fuerte controversia política.

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Horas después de esas revelaciones, el mandatario publicó apartes de la historia clínica de la exfuncionaria y un documento en el que, al parecer, habría tenido una incapacidad por motivos psiquiátricos, decisión que ahora motivó un pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP).

A través de un comunicado, el gremio manifestó su preocupación por el uso de diagnósticos psiquiátricos o información relacionada con la salud mental para desacreditar a una persona.

“Observamos con preocupación la recurrencia de expresiones que utilizan la condición de salud mental, los diagnósticos psiquiátricos, el historial clínico o el estatus de ‘paciente psiquiátrico’ como herramientas para descalificar, invalidar o cuestionar la capacidad moral, intelectual o profesional de las personas”, señaló la ACP.

La historia clínica es reservada

La asociación recordó que la historia clínica hace parte de la intimidad de los pacientes y está protegida por la reserva legal, por lo que divulgarla o utilizarla como elemento de confrontación pública puede afectar derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y el trato digno.

“Exponer o instrumentalizar la condición clínica de un ser humano para menoscabar su credibilidad vulnera el derecho a la privacidad, a la no discriminación y al trato digno”, indicó el gremio.

Asimismo, citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para advertir que el estigma sigue siendo una de las principales barreras para que las personas busquen atención en salud mental.

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El llamado de los psiquiatras

En el documento, la ACP insistió en que padecer o haber padecido un trastorno mental no define la capacidad moral, intelectual o profesional de una persona y pidió que la discusión pública no recurra a este tipo de señalamientos.

Finalmente, hizo un llamado a dirigentes políticos, instituciones, medios de comunicación y ciudadanía para que las diferencias se mantengan en el terreno de las ideas y se respete la confidencialidad de la información médica, al considerar que la salud mental no debe convertirse en una herramienta de descalificación ni de estigmatización.