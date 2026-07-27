Gustavo Petro estalló contra Rodrigo Lara por contactar a Angie Rodríguez tras denuncias de corrupción: “No se embrutezca”

No pasaron desapercibidas para el círculo cercano del presidente electo Abelardo De La Espriella las denuncias sobre corrupción que lanzó la gerente del Fondo Adaptación del Gobierno nacional, Angie Rodríguez.

Uno de los que reaccionó fue el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien, por medio de su cuenta personal de X, reveló detalles del contacto que tuvo con la funcionaria de la administración de Petro.

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“Señor Presidente @ABDELAESPRIELLA. Acabo de sostener una conversación telefónica con la Dra. Angie Rodríguez y el director designado de la UNP, @DidierblancoR. Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, expresó Lara.

Y agregó: “Hago un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que no obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República. No se presten para desviar recursos públicos”.

“Atendiendo su instrucción, desde el primer momento en que asumamos el cargo garantizaremos su protección de manera real y segura. Hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. Eso termina el 7 de agosto”, recalcó el ministro designado.

Y concluyó: “Exigimos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que frenen de inmediato ese traslado. No permitiremos que esos recursos se usen para financiar corrupción vía contratación express en la UNGRD. Habrá justicia. ¡Firme por la Patria!”.

Posteriormente, el presidente saliente publicó en su cuenta de X: “Que Rodrigo Lara no se embrutezca por sectarismo político en su ascenso al fascismo. ¿Cómo se le ocurre que en una emergencia sobreviviente de crisis climática en la forma de megasequía para diciembre no se puedan trasladar recursos del fondo de adaptación hacia el agua potable que será escasa y puede matar en esos meses de diciembre a marzo entrantes?“.

“Hay que ser criminal para no darse cuenta de que la prioridad legal que faculta a mi presidencia a actuar a favor de sostener la vida del pueblo sea vuelta inocua. Estamos ante delitos confesos y en línea y no actúa ni la Procuraduría, ni la Fiscalía”, indicó el mandatario saliente.

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Además, afirmó: “No sean brutos, ¿no se dan cuenta de que están arriesgando la vida de millones de personas por el capricho de una persona que sufre de viudez del poder y quiere seguir ganando de un buen sueldo sin hacer nada?”.

“Escuda sus planes ocultos con el billón de pesos del fondo con ataques a otras mujeres, a veces ignorantes; no sabe de quién habla. El todo es salvar el puesto y las camionetas para su familia, y el sectarismo ciego y embrutecedor del próximo gobierno cae en la trampa estúpida. ¿Cómo así que ante una megasequía no se debe priorizar el agua potable y la comida, y cómo así que cuando más sol habrá no debemos centrar la generación de la energía en el sol? Es casi de sentido común, pero el odio y el oportunismo sin moral alguna embrutecen”, concluyó Petro.