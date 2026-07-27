El gobierno de Gustavo Petro quiere adelantar su última movida en la Universidad Nacional y la ministra designada, Viviane Morales, pretende atajarla

El gobierno del presidente Gustavo Petro quiere dejar aseguradas sus fichas en la Universidad Nacional y la ministra de Educación designada, Viviane Morales, lo advirtió y pretende atajarlas.

A través de una carta dirigida al Consejo Nacional de Educación Superior, Morales solicitó absternerse de adelantar la designación del representante del CESU ante el Consejo Superior Universitario.

“Hemos tenido conocimiento de que, en medio de las actuaciones apresuradas que viene adelantando el Gobierno saliente, se pretende proceder con la designación del representante del CESU ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia”, se lee en el primer párrafo de la misiva que tiene en su poder SEMANA.

Gustavo Petro y la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: SEMANA.

Solicitó, respetuosamente, que el Consejo se abstenga de adelantar cualquier actuación encaminada a realizar dicha designación, “por cuanto existen circunstancias de orden jurídico e institucional que hacen improcedente continuar con este proceso en las actuales condiciones”.

Dijo que, como lo han advertido varios rectores de universidades públicas y el propio rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, “el procedimiento mediante el cual se conformó la terna remitida por el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación presenta un vicio sustancial que compromete su validez”.

Según la misiva, “durante el proceso de escogencia se desconoció el procedimiento previsto en el Artículo 3 de la Resolución 0417 de 2024, al omitirse la invitación a la totalidad de los rectores de las instituciones de educación superior públicas para participar en la selección de su representante, restringiendo injustificadamente su derecho de participación y desconociendo el debido proceso establecido por la propia reglamentación vigente. Esa omisión no constituye una simple irregularidad formal y afecta la conformación misma del órgano llamado a integrar la terna y, por consiguiente, proyecta un manto de incertidumbre sobre la legalidad de las actuaciones posteriores”.

Viviane Morales - Gustavo Petro Foto: Pilar Mejía - Presidencia A. P. I.

En segundo lugar —a juicio de Viviane Morales- existen razones de prudencia institucional que aconsejan aplazar esta decisión.

“El representante del Cesu ante el Consejo Superior Universitario participa en el máximo órgano de dirección de la principal universidad pública en el país. Se trata de una designación que trasciende un período de gobierno y que tendrá incidencia en decisiones estratégicas para la Universidad Nacional”, dijo.

Por esta razón, consideró indispensable que se adopte esta decisión con la participación de los nuevos representantes del Gobierno nacional, quienes asumirán funciones una vez se produzca la posesión del nuevo Gobierno y tendrán la responsabilidad institucional y política de orientar la política pública en materia de educación superior.

Universidad Nacional de Colombia. Foto: Jorge Serrato

“Realizar esta designación cuando faltan pocos días para el relevo institucional no solo resulta inconveniente, sino que priva al nuevo Gobierno de participar en una decisión que le corresponde asumir dentro del marco de sus competencias”, afirmó.

“Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente al Consejo Nacional de Educación Superior abstenerse de realizar la designación del representante del CESU ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia hasta tanto: (i) se esclarezca y, de ser necesario, se subsanen las irregularidades advertidas en el procedimiento de conformación de la terna; y (ii) se produzca la posesión del nuevo Gobierno Nacional y de los representantes gubernamentales que integrarán el Consejo”, remató Morales.