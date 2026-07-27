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Escándalo helicópteros rusos MI-17: La Fiscalía imputó cargos al exviceministro de Defensa de Gustavo Petro

Luis Edmundo Suárez Soto fue imputado por ochos delitos relacionados con corrupción.

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Redacción Semana
27 de julio de 2026 a las 4:25 p. m.
La resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados .
La resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados . Foto: Suministrada a Semana.

“Habría direccionado el proceso contractual… por 32 millones de dólares”, de ese calibre fueron los señalamientos de la Fiscalía en contra de Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa en el Gobierno de Gustavo Petro.

Suministrado a SEMANA
Judicializan a exfuncionario del Ministerio de Defensa por su presunta intervención ilegal en millonario contrato de helicópteros rusos

El ente acusador le imputó cargos y advirtió que Suárez Soto presuntamente, ordenó adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional”, señaló la Fiscalía.

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