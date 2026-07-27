Angustiosa búsqueda de cuatro policías que fueron en busca de un dron, que se les cayó, y permanecen desaparecidos en El Tambo, Cauca

Intensas labores de búsqueda realizan las autoridades en El Tambo, Cauca, para dar con el paradero de un mayor de la Policía y tres patrulleros que desaparecieron cuando intentaban rescatar un dron que se les cayó.

La desaparición del mayor Andrés Felipe Sánchez Sanchez, de los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno sucedió en la mañana del domingo, 26 de julio, en inmediaciones del cerro Santa Ana.

Según información conocida por SEMANA, los uniformados habrían comenzado la jornada con el sobrevuelo de un dron hacia las 6:00 a.m.

Treinta minutos después, perdieron contacto con el aparato, el cual perdió su señal y fue reportado como extraviado hacia las 6:30 a.m.

El oficial, preocupado por el aparato, salió a buscarlo con otros 13 uniformados. Rastrearon en un espacio de aproximadamente 20 kilómetros sobre la vía que conduce desde ese cerro a una vereda llamada La Romelia, donde hay presencia de grupos armados ilegales.

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Según el informe conocido por este medio, hacia las 11:00 a.m., el mayor Sánchez habría ordenado a 11 de sus hombres que regresaran a la unidad, pues tenía asignado turno de servicio y él se internó en zona montañosa para continuar la búsqueda del dron.

En la Policía, creen que el mayor y sus tres patrulleros avanzaron unos 5 kilómetros en zona boscosa, pero allí perdieron contacto con el grupo de los otros 11 uniformados.

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Hacia las 12:18 p.m. se reportó su última comunicación radial, en esta indicó que modularía cada 15 minutos para mantener al tanto a sus hombres sobre su ubicación, pero esto no sucedió.

Angustiados por sus compañeros, hacia las 4:00 p.m., otros tres policías y un militar se internaron en la montaña, pero no les hallaron. A la base regresaron 90 minutos después los dos primeros buscadores, y los otros dos 70 minutos después. Sus esfuerzos fueron infructuosos.

La alerta sobre su desaparición se elevó a las 6:00 p.m., según información conocida por SEMANA.

Este lunes, esa búsqueda se afianzó, pero hacia las 4 p.m. desde la Policía del Cauca indicaron que aún continúan los operativos para encontrarlos.

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Aunque las autoridades consideran que pueden estar extraviados, algunas fuentes piensan que podrían haber caído en manos del Frente Carlos Patiño y de la estructura Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las extintas FARC.

La búsqueda se realiza con apoyo del Goes, el avión Fantasma, el Scaneagle y hombres jungla.

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