Video: violento enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional en El Tambo, Cauca

Nuevos combates se registraron este jueves, 23 de julio, entre tropas del Ejército Nacional de Colombia e integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca.

Las acciones armadas involucran a unidades militares y miembros de la estructura Carlos Patiño, quienes se disputan el control territorial en esta parte del país.

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Sobre la ubicación y el despliegue de las unidades en el sitio de los hechos, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que sus “tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4 se encuentran combatiendo contra miembros del grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo, Cauca”.

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Los enfrentamientos en la zona rural de El Tambo continúan en desarrollo mientras las tropas oficiales adelantan operaciones de registro y control. Las autoridades militares buscan asegurar el perímetro y contrarrestar el avance de los integrantes de esta facción armada, en una zona de alta presencia de grupos al margen de la ley.

Denuncias sobre afectaciones a la población civil

En relación con la dinámica del combate en la vereda Juntas, los mandos del Ejército Nacional informaron que “miembros de esta estructura armada ilegal, vestidos de civil, estarían disparando desde viviendas y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), generando un riesgo para la población civil”.

#AEstaHora tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, de @Ejercito_Div3, sostienen combates contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño en la vereda Juntas, corregimiento Huisito, municipio de El Tambo, #Cauca.#DenunciaEJC: De acuerdo… pic.twitter.com/NA7BPYLttP — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) July 23, 2026

De igual manera, los reportes oficiales señalan el empleo de estrategias para frenar el avance de las tropas regulares en el territorio. La institución militar agregó que los disidentes “estarían instrumentalizando a miembros de la comunidad para promover disturbios e intentar obstruir la acción legítima de la Fuerza Pública”.

A esta hora, tropas de la Tercera División del Ejército Nacional se enfrentan a miembros de las disidencias de las Farc, de la estructura Carlos Patiño, en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo, Cauca. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EJO8COMwGl — Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2026

Las unidades acordes mantienen las operaciones en la zona con el fin de restablecer el orden y proteger a las familias residentes en el corregimiento. El Ministerio de Defensa monitorea el desarrollo de los combates para coordinar las acciones correspondientes junto a las autoridades locales del Cauca.

Hace menos de una semana, el pasado viernes 17 de julio, se llevó a cabo un enfrentamiento que involucró a la misma disidencia, por lo que el control territorial en este sector está siendo atacado regularmente.