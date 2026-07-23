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Video: violento enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional en El Tambo, Cauca

Una disputa por el territorio se lleva a cabo en la vereda Juntas.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

23 de julio de 2026 a las 4:14 p. m.
Soldado desactivando explosivos en el Cauca.
Soldado desactivando explosivos en el Cauca. Foto: Ejército Nacional de Colombia.

Nuevos combates se registraron este jueves, 23 de julio, entre tropas del Ejército Nacional de Colombia e integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca.

Las acciones armadas involucran a unidades militares y miembros de la estructura Carlos Patiño, quienes se disputan el control territorial en esta parte del país.

Los combates entre estos dos grupos armados al margen de la ley se registran en la zona rural del municipio de Almaguer, Cauca, desde hace varios días.
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Sobre la ubicación y el despliegue de las unidades en el sitio de los hechos, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que sus “tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4 se encuentran combatiendo contra miembros del grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo, Cauca”.

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Los enfrentamientos en la zona rural de El Tambo continúan en desarrollo mientras las tropas oficiales adelantan operaciones de registro y control. Las autoridades militares buscan asegurar el perímetro y contrarrestar el avance de los integrantes de esta facción armada, en una zona de alta presencia de grupos al margen de la ley.

Denuncias sobre afectaciones a la población civil

En relación con la dinámica del combate en la vereda Juntas, los mandos del Ejército Nacional informaron que “miembros de esta estructura armada ilegal, vestidos de civil, estarían disparando desde viviendas y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), generando un riesgo para la población civil”.

De igual manera, los reportes oficiales señalan el empleo de estrategias para frenar el avance de las tropas regulares en el territorio. La institución militar agregó que los disidentes “estarían instrumentalizando a miembros de la comunidad para promover disturbios e intentar obstruir la acción legítima de la Fuerza Pública”.

Las unidades acordes mantienen las operaciones en la zona con el fin de restablecer el orden y proteger a las familias residentes en el corregimiento. El Ministerio de Defensa monitorea el desarrollo de los combates para coordinar las acciones correspondientes junto a las autoridades locales del Cauca.

Hace menos de una semana, el pasado viernes 17 de julio, se llevó a cabo un enfrentamiento que involucró a la misma disidencia, por lo que el control territorial en este sector está siendo atacado regularmente.