Alias Marlon y Ñeque, de las disidencias y dados por muertos por MinDefensa, aparecen en nuevo video: “Falsas noticias”

Este domingo, 19 de julio, se conoció un video de las disidencias de las Farc, en el que figuran alias Marlon y Ñeque, quienes habían sido dados por muertos por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y por el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

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Antes de publicar esta filmación, SEMANA se comunicó con altas fuentes de la inteligencia militar, que aseguraron que se encuentran revisando el material fílmico, pero que tiene “todas las características de que no se trata de un montaje, pero se debe cumplir el protocolo de verificación”.

“Las FARC, el ejército, el pueblo, nos mantenemos con la firmeza intacta. Los intentos reiterados por doblegar su moral con falsas noticias, como las del 20 y 29 de junio, pregonadas por el general Hugo López, el ministro de Defensa y el presidente, que responsabilizan de sus fracasos militares a la inteligencia artificial, no han tenido ningún efecto en nuestras unidades ni comunidades que respaldan el proyecto político y militar”, dice uno de los cabecillas en el video.

En ese mismo video arremetieron contra el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella: “No hay independencia mientras Colombia sea gobernada desde la Casa Blanca. Ante esta amenaza, el pueblo colombiano debe prepararse y no entregar ni un derecho conquistado ni un palmo de tierra, de páramo o de río. Claudicar ante el miedo que buscan imponer los discursos envalentonados y Abelardo no es opción”.

Alias Marlon. Foto: AP

Fuentes de las Fuerzas Militares le dijeron a SEMANA que existen dudas sobre la operación, pero que los uniformados que estuvieron en terreno aseguraron que “al objetivo lo habían impactado”. Sin embargo, el cuerpo sin vida de alias Marlon no ha aparecido.

“Es muy complejo todo lo que pasó porque, si no había trazabilidad de que alias Marlon estaba muerto, no debieron haber hecho eso público hasta que por medios técnicos lo pudiéramos reconfirmar. Es decir, cuando pasan estas situaciones, lo que se hace es esperar un tiempo y, cuando interceptamos sus comunicaciones, sabemos quién habla y qué es lo que está sucediendo en el interior de los grupos, pero no se puede hacer público de una”, relató un experimentado oficial.

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Incluso, el jueves 2 de julio, el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, insistió en que alias Marlon estaba muerto.

“Se han llevado a cabo diferentes análisis técnicos especialistas que evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, como manipulación en los procesos de edición. Asimismo, impide que este material audiovisual se constituya en un elemento técnico probatorio que desvirtúe los resultados de la operación militar”, expresó.

Sobre alias Ñeque, fuentes le dijeron a SEMANA que no existe una trazabilidad clara de que este cabecilla esté muerto.