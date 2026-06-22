Fuerzas Militares verifican si alias Marlon, jefe de las disidencias de Iván Mordisco, envió armamento a una facción que delinque en el Guaviare

Continúan los operativos militares en la vereda San Isidro, en Buenaventura (Valle del Cauca) en contra de las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, que delinquen en esa región del país.

Este es alias Marlon, el criminal de las disidencias de Mordisco que es comparado con Pablo Escobar

Los operativos buscan ubicar el cuerpo de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, el máximo cabecilla de las disidencias de Mordisco en el Cauca, y quien fue abatido el pasado sábado 20 de junio.

Igualmente, se busca establecer las acciones criminales que adelantaba el jefe de las disidencias en el sector de Buenaventura antes de ser abatido.

Alias Marlon, cabecilla de las disidencias de Mordisco en el Cauca, habría enviado armamento a una facción que opera en Guaviare. El general Hugo López confirmó la incautación del arsenal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ph8H73aDQ9 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, explicó que a la fecha se está buscando establecer si alias Marlon envió armamento a una facción que delinque en el departamento del Guaviare.

Este arsenal, según informes de inteligencia, tenía como destino la estructura Armando Ríos, una disidencia de las Farc que delinque, principalmente, en San José del Guaviare.

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En el cargamento estarían armas de largo alcance (20 fusiles, 100 proveedores y 2 mil cartuchos), explosivos; 80 minas antipersonal y seis drones para realizar acciones terroristas en contra de integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

El terror en el Cauca

En dos reportajes, SEMANA reveló la mente criminal de alias Marlon, quien estuvo detrás de varios ataques con explosivos en sedes de la Policía; así como los ataques con drones contra tropas del Ejército Nacional.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, fue abatido en un operativo el sábado 20 de junio. Foto: X @PedroSanchezCol

Fuentes de las Fuerzas Militares confirmaron que Marlon estuvo detrás de la ola de atentados terroristas que sacudieron a Cali, Palmira, El Tambo, Miranda y la vía Panamericana a la altura de Cajibío, donde 14 personas murieron y 38 más sufrieron graves heridas producto de la detonación de explosivos.

Recientemente el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, calificó a alias Marlon como “el criminal más peligroso de esta estructura” criminal.

En un extenso mensaje, en el que entregó detalles del operativo adelantado el sábado 20 de junio, el ministro indicó que era un “objetivo de alto valor que faltaba por neutralizar”.

¿Quién está detrás de la escalada terrorista en Cauca y Valle? Alias Marlon es uno de los señalados; este es su perfil

“(Es) responsable de homicidios, reclutamiento de menores, narcotráfico y actos terroristas; alias Marlon sembró dolor en cientos de familias colombianas.Entre los hechos que se le atribuyen está la masacre de 21 personas en la vía Panamericana el pasado 25 de abril”, explicó el Ministro.

“Su desprecio por la vida llegó a tal extremo que alias Marlon reclutaba menores de edad en el Cauca para enviarlos como carne de cañón al servicio de alias Mordisco en Guaviare y Meta. Alias Marlon también figuraba entre los criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por narcotráfico y por su papel como articulador del tráfico de cocaína y armas con carteles mexicanos”, añadió el ministro.

Por información que permitiera su captura, las autoridades estaban ofreciendo una recompensa de 5 mil millones de pesos.

En el cartel, que tenía el remoquete de ‘Los Más Buscados’, se vinculaba a alias Marlon con la estructura criminal de Jaime Martínez, responsable de actos de terrorismo, reclutamiento forzado de menores, secuestro, narcotráfico, homicidio y extorsión.