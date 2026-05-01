Este es alias Marlon, el criminal de las disidencias de Mordisco que es comparado con Pablo Escobar

La reciente escalada terrorista en el suroccidente, que ha dejado más de 20 civiles muertos y otros 50 más heridos sobre la vía Panamericana, revivió la dolorosa época en la que la guerrilla de las Farc ejecutaba acciones sanguinarias e indiscriminadas contra la población civil y la fuerza pública.

Varias de esas acciones fueron planeadas por la temida estructura Teófilo Forero de las Farc, comandada por alias el Paisa, un despiadado guerrillero señalado de secuestros, homicidios, extorsiones y ejecuciones de sus propios compañeros. Así acumuló dinero y poder en la organización criminal, pese a no haber ocupado nunca un asiento en el Secretariado.

En medio del terror al que las disidencias de las Farc tienen sometidos a los pobladores del Cauca, la inteligencia de la fuerza pública ha perfilado a un hombre con características similares al Paisa en la estructura de alias Iván Mordisco, señalado como responsable de la ola criminal en la región.

Alias Marlon ha usado varios métodos del extinto capo Pablo Escobar para generar terrorismo en el Cauca; entre ellos, el uso indiscriminado de explosivos y carros bomba. Foto: AP

La ‘reencarnación’ del Paisa, según las fuentes con las que habló SEMANA, es Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, quien ha tenido un ascenso a sangre, fuego y víctimas en las filas de las disidencias de las Farc. Él fue el cabecilla de las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, dos de los brazos criminales más poderosos de las disidencias del Estado Mayor Central. Marlon es uno de los 21 integrantes de la dirección nacional de esa temida organización.

Su fuerte es el reclutamiento de menores de edad, la minería ilegal y el narcotráfico. Pese a que es el jefe máximo del bloque Jacobo Arenas, señala la inteligencia, no se ha desligado de las dos estructuras que lideró, la Ramos y la Martínez. “No se mueve ni un dedo sin que él dé la orden”, le dijo a SEMANA una fuente de inteligencia.

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Además, tiene control de otras estructuras del bloque Jacobo Arenas, como la Urías Rondón, Rafael Aguilera, Franco Benavides, Carlos Patiño, Alan Rodríguez y Edison Leal, que tienen jurisdicción en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en el suroccidente del país.

Controla también las escuelas de reclutamiento y de mandos de las disidencias de las Farc, de donde escoge su escolta personal. De acuerdo con los trabajos de inteligencia, es un hombre extremadamente desconfiado. Por esta razón, cambia de esquema de seguridad cada dos meses aproximadamente.

Operaciones de inteligencia perfilan a alias Marlon como pieza clave en la guerra y finanzas ilegales. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Pide que los disidentes enviados a hacer la guerra en otras regiones sean trasladados en transporte público, sin armas, sin prendas camufladas y con apariencia de campesinos. Por lo general, son personas entrenadas en escuelas de reclutamiento y sin antecedentes judiciales. Una vez llegan a la estructura de destino, ya sea en Antioquia o Guaviare, les envían el armamento en otros vehículos.

Sus diferencias, dice la inteligencia, han sido con la estructura Carlos Patiño, de Mordisco, a la que se considera como una unidad VIP, que no sabe de la guerra, es desordenada y poco disciplinada, pues los hombres de esta facción armada se mueven en camionetas de alta gama, la pasan de fiesta tomando licores caros, con mujeres y en motos por las regiones de su jurisdicción.

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De acuerdo con las fuentes, Marlon, por el contrario, es metódico, no le gusta andar con escolta numerosa, incluso, han podido detectar que a algunas reuniones llega solo, únicamente con los hombres que le provee la estructura en terreno. Marlon, además, estaba al tanto, según inteligencia, de los movimientos financieros de las estructuras. Sabía, por ejemplo, de los más de 40.000 millones de pesos mensuales que mueve la estructura Carlos Patiño en minería ilegal.

En un documento recuperado por la fuerza pública, en las acciones contra las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, este criminal envía varias instrucciones. Foto: afp

Esa información fue revelada por alias Kevin, quien traicionó a la organización, decidió entregarse a las autoridades y ahora aporta datos clave sobre las transacciones criminales en el Cauca. Las autoridades ya tienen una tablet con la información financiera de la estructura Carlos Patiño, en donde se detalla cómo invertían los 40.000 millones de pesos. Allí había incluso pagos de nómina a integrantes de la fuerza pública. Un ventilador que puede dejar mal parados a los uniformados, dijeron las fuentes a SEMANA.

Uno de los datos que se desprenden de dicha tablet hace referencia a los más de 200 millones de pesos que destinaron las disidencias de las Farc para frustrar una operación militar en Honduras, en el Cauca, en 2025, cuando se registró una asonada contra las tropas.

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En su momento, la comunidad secuestró a más de 40 militares que se encontraban en la zona. La gente, al parecer, había sido instrumentalizada a punta de dinero por las disidencias de las Farc.

Otros de los movimientos que han detectado en la información de alias Kevin son más de 250 millones de pesos que habrían sido enviados para el sostenimiento de la Estructura 18, que delinque en Antioquia, de la cual uno de sus cabecillas era alias Ramiro, quien murió en acciones de las Fuerzas Militares.

El poder del bloque Occidental, o Jacobo Arenas, aseguran los hombres de inteligencia, tiene “nervioso” a alias Mordisco, pues aseguran que dicho brazo armado tiene la capacidad de funcionar solo, sin la necesidad de depender del jefe máximo de las disidencias, lo que en cualquier momento podría terminar en una traición de Marlon a sus superiores.

Disidencias de las FARC intensifican ataques en el Cauca. Foto: afp

Otros hombres de inteligencia perfilan a Marlon como el “Pablo Escobar del Cauca”. Su modo de actuar, extremadamente violento, es similar al del extinto capo.

Busca generar terrorismo con la instalación de explosivos, cuenta con los recursos económicos para financiarse de manera autónoma y quiere llegar a liderar todas las facciones de las disidencias de las Farc, como lo hizo en su momento Escobar con el cartel de Medellín, donde todos sus integrantes seguían la palabra del narco.

Encuentro de jefes

Una de las reuniones más recientes de cabecillas de las disidencias de las Farc, documentada por agentes de inteligencia a comienzos de 2026 en el municipio de Huisito, en el Cauca, habría tenido una finalidad política. Al encuentro asistieron alias Marlon, alias Rayo, alias Zamora y alias Mi Pez, capturado recientemente por la Policía por estar, al parecer, detrás de la ola terrorista en Cauca, que hasta la fecha deja más de 40 atentados en menos de dos semanas.

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Los jefes de las disidencias de las Farc habrían discutido, según fuentes de inteligencia, las posiciones políticas y económicas de alias Iván Mordisco. Durante el encuentro, se les habría transmitido el mensaje sobre lo que el jefe de las disidencias buscaba impulsar de cara a las elecciones al Congreso y a la presidencia en 2026.

Uno de los desplazamientos detectados a Marlon y a varios cabecillas ocurrió recientemente en la región del Naya, donde algunos de ellos serían dueños de negocios de minería ilegal. Al lugar, Marlon habría llegado solo, acompañado únicamente por la escolta que la organización le asignó en la zona, en una dinámica que fuentes comparan con los movimientos de Pablo Escobar. Circuló por la región conocida como Nayita, López de Micay, en lancha, se fue por un río navegable hacia un punto desconocido para sostener la reunión donde le hicieron llegar las instrucciones de Mordisco.

Comunidades del Cauca viven bajo el miedo por ataques de las disidencias de las FARC. Foto: AP

La inteligencia de la fuerza pública estableció que las disidencias de las Farc tienen una “agenda criminal, política y económica” diseñada por hombres claves como Alexánder Farfán Suárez, alias Gafas, el carcelero de Ingrid Betancourt, quien fue gestor de paz del Gobierno Petro y gracias a ello recobró su libertad.

La inteligencia de la fuerza pública tiene perfilados a los criminales de las disidencias de las Farc así: Gafas es el ideólogo político de Mordisco; Marlon es el explosivista y hombre de la guerra; alias Alí es el canciller, porque se mueve con contactos en Venezuela y Europa, y alias Rayo es el organizador de masas.