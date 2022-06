Andrea Nocetti afirma que Marlon Moreno la golpeó mientras grababan una novela

Colombia le ha entregado al mundo actores como Miguel Varoni, Paola Rey, María Cecilia Botero, Santiago Alarcón, Flora Martínez, Enrique Carriazo, Verónica Orozco, Marlon Moreno, Andrea Nocetti, entre muchos otros, que han trabajado juntos en grandes novelas.

De igual manera, no todos se caen bien y pueden, ocasionalmente, generarse roces y altercados entre algunos, tal como sucedió con Moreno y Nocetti, según lo reveló al programa Se dice de mí, la actriz y exparticipante del concurso de belleza Miss Universo en el año 2000.

El hecho se dio durante la grabación de la novela El pasado no perdona, en la que María José Martínez y Bernie Paz eran los protagonistas, y Marlon Moreno era el antagonista de la historia, mientras que Andrea interpretaba a la pareja del personaje.

La actitud de él hacia ella se tornó extraña y la actriz decidió preguntarle qué sucedía. En el programa comentó: “No sé, él tenía algo contra mí, no me habló, estaba como tenso el ambiente entre los dos en grabaciones”.

“Yo, un día que él se estaba cambiando, le dije: ´Marlon, ¿qué es lo que te pasa conmigo? Porque ya ni me hablas y es un poco incómodo´, porque éramos pareja en la novela. Entonces me dijo: ´No, es que tú te crees reinita, crees que tienes corona´; no sé qué es todo lo que me dijo porque, además, yo entré en shock en ese momento”, manifestó.

En medio de lo que escuchó le gritó algo que no le cayó nada bien a Moreno: “Pendejo, muy buen actor, pero hasta ahí. Me acuerdo que le dije eso y este hombre ha salido de allá, no sé en qué momento pasó todo, porque yo entré en shock”.

Y agregó: “Entonces me acuerdo que me dijo María José Martínez -que estábamos grabando en ese momento juntas- que Rolando Tarajano le agarró, le alcanzó a atajar un poco el brazo, pero igual me dio el puño”, y señaló su pómulo izquierdo.

“Yo no sé, yo entré en shock. Yo no hablaba, me acuerdo que yo no fui ni a Medicina Legal, yo no hice nada, yo no lo demandé, solamente le puse una caución”, continuó diciendo.

Además, dijo que en la producción tuvieron que cambiar muchas cosas para evitar que tuvieran que compartir tanto tiempo en el set, “pero yo me acuerdo que no hubo mucho apoyo en ese momento, ni de la programadora, ni de mucha gente”.

Lucy Gómez, mamá de Andrea, dijo respecto a la situación que “era un poquito difícil, pero bueno, [...] ya era para el término de la producción”.

Entre tanto, las novelas producidas en Colombia, con actores nativos y en locaciones del país, suelen tener gran éxito en las pantallas del territorio nacional porque cuentan historias envolventes. Hay que decir que antes de la llegada de las plataformas digitales que promueven series y películas extranjeras, los ratings marcaban mejores puntos que ahora, pero esto no ha sido impedimento para que las producciones colombianas sigan viéndose.

El talento de cientos de ciudadanos del país entre actores, músicos, cineastas, guionistas, productores, vestuaristas, maquilladores, luminotécnicos, entre otros, ha hecho que, por años, la audiencia logre conectar con las piezas audiovisuales al sentirse identificados. Por mencionar algunas, están -además de la más famosa, Betty, la fea-, Café con aroma de mujer, Vecinos, La viuda de la mafia, Pedro, el escamoso, Nuevo rico, nuevo pobre, Los Reyes, o El pasado no perdona.