La reacción del papá de Daniella Álvarez por la delicada cirugía de la modelo

La modelo no solo ha sido un ejemplo de talento, sino también de fortaleza, pues durante la pandemia sufrió un percance de salud por el cual perdió una de sus piernas y dejó en riesgo la otra.

La presentadora confesó en el pódcast de la periodista Paola Ovalle, que jamás le peleó a Dios, solo le pidió fortaleza para salir adelante y enfrentar la vida con ese cambio tan drástico en su cuerpo. No cabe duda que la vida de la ex señorita Colombia, quien amaba bailar champeta y moverse al ritmo caribeño, cambió por completo.

Sin embargo, Daniella, ha demostrado que es ejemplo de resiliencia y fortaleza, pues para ella no hay adversidad que la pueda detener y luego de cuatro años sin pisar una pasarela deslumbró en el desfile de la semana de la moda en París. Además, los asistentes la ovacionaron y destacaron su perseverancia.

Uno de los miembros fundamentales en su familia, ha sido su papá quien le enseño a sonreír a pesar de las adversidades que la vida puede llegar a contraer. Fue así, como él se convirtió en pieza clave para su recuperación, pues el hombre ha pasado por varias pérdidas, lo que hizo que sea más empático con el dolor que pudo haber sentido la ex señorita Colombia.

“Mi papá ha tenido muchas pérdidas en su vida. Perdió un hermano a los 18 años, que era su mellizo. Después de eso, vi cuando él venía de la funeraria, luego de la muerte de mi abuela y de mi abuelo y él llegaba y sonreía. Mi papá me enseñó que a veces hay y que a veces no. Y aunque a veces no hay, uno tiene que seguir siendo alegre y feliz”, expresó Daniella.