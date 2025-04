Mhoni Vidente alertó sobre angustiante predicción que se cumpliría; golpearía en Semana Santa: “Esto apenas empieza”

Mhoni Vidente, famosa pitonisa, llamó la atención de los curiosos con una serie de predicciones que lanzó durante el mes de abril de 2025. La latina no se guardó sus visiones sobre lo que venía durante Semana Santa, alertando posibles hechos que cambiarían el mundo.

“Esta semana es de reflexionar, saber que Jesús venció la muerte. Esta semana se recomienda prender su veladora blanca, reflexionar y ver los cambios que vienen en el mundo. Yo no creo en las casualidades… mira lo que pasó con el Papa, pobrecito. El Vaticano está preparando a los fieles para saber que en cualquier momento puede fallecer”, agregó.

“En la visión que tengo, en el futuro de Estados Unidos, me sale la carta de El Emperador y me dice que Donald Trump está poniendo la agenda en todos lados. Sale la carta de la Estrella, que significa una artimaña, logrando acorralar con los aranceles, presionando a casi todo el mundo para que esté a sus pies. Estados Unidos y el dólar siguen llevando la parada, no van a poder en esa economía tan fuerte… va a ser el maestro”, aseveró, previniendo lo que pasaba con el mandatario estadounidense.