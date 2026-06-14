Quién era Gaspi, el youtuber argentino que falleció en Brasil: cómo reaccionó el mundo del ‘streaming’

Este domingo 14 de junio de 2026, las autoridades locales de Río de Janeiro confirmaron el fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido en el entorno digital como Gaspi. El creador de contenido argentino, de 23 años, perdió la vida tras una colisión aérea entre dos helicópteros en la zona costera de Recreio dos Bandeirantes, en territorio brasileño. De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de rescate, el siniestro dejó un saldo de seis víctimas fatales, entre las cuales también se ha identificado al cantante y productor estadounidense Oliver Tree.

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El hecho ha generado un profundo impacto en la comunidad de entretenimiento digital hispanohablante, donde Prim Díaz se había consolidado como una de las figuras emergentes de mayor crecimiento durante los últimos años, acumulando millones de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch.

¿Quién era Gaspi? Trayectoria y ascenso en las plataformas digitales

Gaspar Prim Díaz inició su recorrido en la creación de contenido mediante un formato de crónicas urbanas y entrevistas callejeras en Argentina. Con un canal de YouTube que se aproximaba a los 3 millones de suscriptores, el joven cobró notoriedad por un estilo de humor caracterizado por la irreverencia, la incomodidad y el retrato de la cotidianidad de diversos sectores sociales. Su identidad audiovisual incluía recursos austeros, como un micrófono cubierto con cinta aislante, y frases que se convirtieron en sellos de identidad entre su audiencia.

A pesar de su éxito en cifras, el creador de contenido optó por retirarse temporalmente de la exposición pública en periodos anteriores para atender su salud mental, un proceso que él mismo relató abiertamente ante sus seguidores con el fin de visibilizar dicha problemática. Tras este receso, recientemente había retomado su actividad profesional con el estreno de un nuevo proyecto audiovisual bajo la firma del canal de streaming argentino Blender.

La proyección internacional de Gaspi se aceleró de manera definitiva tras su vinculación a La Velada del Año, el evento masivo de boxeo aficionado que organiza anualmente el presentador español Ibai Llanos. Prim Díaz formó parte de la cartelera oficial celebrada en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, un escenario que reunió a más de 80.000 espectadores presenciales y registros de audiencia multimillonarios a nivel global a través de la plataforma Twitch. Su preparación física y su desempeño en el cuadrilátero le otorgaron un notable reconocimiento entre los principales exponentes de la escena europea e internacional.

La confirmación del accidente aéreo provocó una respuesta inmediata por parte de figuras de la industria digital en América Latina y España, quienes utilizaron sus canales oficiales para expresar sus condolencias y recordar la evolución personal del joven argentino.

El organizador de La Velada del Año, Ibai Llanos, se manifestó a través de sus plataformas digitales tras conocerse la noticia:

“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”.

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

Por su parte, el referente del ‘streaming’ en Argentina, Martín Pérez Disalvo, conocido como ‘Coscu’, destacó los esfuerzos recientes del joven por transformar su estilo de vida:

“Descansa en paz, Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote… Te recordaremos con una sonrisa”.

Descansa en paz Gaspi.

La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.



La vida es muy injusta…

Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo. — Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026

Asimismo, el creador de contenido ‘LACOBRAAA’, con quien compartió espacio durante los eventos de boxeo, publicó una declaración en sintonía con las anteriores:

“Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y cómo me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos”.

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El creador de contenido español Raúl Álvarez Genes, conocido como ‘AuronPlay’, compartió una publicación en su cuenta de Instagram acompañada de imágenes de las víctimas:

“Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio”.

Otras personalidades de la comunidad hispana, como el analista de fútbol y ‘streamer’ Davoo Xeneize, se sumaron a las manifestaciones de respeto hacia la familia del creador de contenido. Las autoridades aeronáuticas brasileñas continúan con las labores de investigación pericial en la zona del siniestro para determinar los factores técnicos que provocaron la colisión de ambas aeronaves en Río de Janeiro.