Dulce María, la perrita de la costa que solo hace caso cuando le hablan costeño; se hizo viral en horas

Dulce María pasó de ser una mascota adoptada a convertirse en toda una sensación en reses sociales gracias a un comportamiento que sorprendió a muchos internautas en redes sociales.

Pasó cuatro años encadenado, su historia rompió corazones y hoy busca una segunda oportunidad

La perrita, rescatada en Barranquillera y adoptada por la creadora de contenido Aleja Villeta, parece entender únicamente los llamados cuando son pronunciados con acento costeño, una particularidad que quedó registrada en un video viral de TikTok.

Según contó Villeta, un día descubrieron que la mascota reaccionaba de forma diferente dependiendo de la manera en que le hablaban. Para comprobar si realmente existía una relación entre el acento y la respuesta de la mascota, decidieron hacer varias pruebas dentro del apartamento.

Durante las actividades, una de ellas llamó en varias ocasiones a la perrita utilizando un tono neutro y frases como “Dulce María, ven”. Sin embargo, la mascota apenas prestó atención y continuó sin acercarse.

Minutos después, desde otro lugar de la casa, Alejandra utilizó la expresión “¡Ven pa’acá!" con acento costeño. En cuestión de segundos, Dulce María levantó las orejas y corrió directamente hacia ella.

Esto provocó risas en ellas y rápidamente despertó la curiosidad de miles de personas en internet. El video tuvo cientos de miles de ‘me gusta’, miles de comentarios y fue compartido por personas que también contaron experiencias similares con sus mascotas.

Aunque esto se volvió viral por lo curioso y gracioso, especialistas explican que el comportamiento tiene una base científica. Los perros no interpretan las palabras exactamente como los humanos, sino que aprenden a reconocer patrones de sonido, ritmo, pronunciación y entonación asociados con determinadas acciones o personas durante su proceso de aprendizaje.

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Por esa razón, si un perro crece escuchando una forma específica de hablar, es más probable que responda con mayor rapidez cuando vuelve a escuchar esos mismos sonidos. La familiaridad con la entonación puede influir tanto como la palabra que utilizaron.

Más allá de las explicaciones, Dulce María terminó conquistando las redes con una historia sencilla y espontánea. Su peculiar manera de responder al acento costeño no solo sacó sonrisas entre las personas, sino que recordó el fuerte vínculo que las mascotas desarrollan con las personas y los sonidos que las acompañan desde sus primeros meses de vida.