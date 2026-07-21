Veterinario lanza advertencia: dejar que el perro saque la cabeza por la ventana del carro podría causar problemas

Viajar en carro con un perro es una experiencia divertida para muchas familias, pero también puede convertirse en u momento incómodo cuando la mascota se marea durante el trayecto. Aunque es común pensar que dejarla sacar la cabeza o mirar por la ventana ayuda a aliviar el malestar, Israel Pérez, veterinario conocido en redes sociales como TuVeterinarioOnline, advierte que ese acto puede causar el efecto contrario.

Los errores que muchos cometen al viajar con su perro en carro y que los veterinarios piden evitar

El médico explica que permitir que el perro observe el paisaje en movimiento desde la ventana puede aumentar la sensación de mareo. Esto ocurre porque el cerebro recibe información visual que no coincide con lo que percibe el sistema vestibular, encargado del equilibrio, lo que aumenta el conflicto sensorial y favorece la aparición de náuseas.

El especialista señala que esta reacción es similar a la que experimentan algunas personas cuando intentan leer o usar el celular mientras viajan. En ambos casos, la diferencia entre lo que ven los ojos y lo que siente el cuerpo puede desencadenar el mareo.

Además de evitar que la mascota permanezca mirando por la ventana, el doctor recomienda llevarlo de forma segura utilizando un guacal, un arnés especial o un sistema que lo sujete de manera adecuada. Estas medidas no solo reducen riesgo durante el viaje, sino que también ayudan a que el perro permanezca más tranquilo y estable.

¿Por qué no es recomendable que los perros se asomen durante el viaje por la ventana del carro? Foto: Getty Images

Otra recomendación es procurar que la mascota viaje mirando hacia el frente, ya que esta posición disminuye el estímulo visual que puede agravar el problema. También es útil mantener una conducción suave, evitando que se acelere y se frene de forma brusca, lo cual puede aumentar la incomodidad.

Los expertos aconsejan hacer trayectos cortos para acostumbrar poco a poco al perro a los desplazamientos en carro. Con el tiempo, muchos animales logran adaptarse mejor a los viajes, y así reducen los episodios de mareo.

Si el perro presenta vómito frecuente, babeo excesivo, jadeo constante o signos evidentes de ansiedad antes o durante los recorridos, la recomendación es consultar con un veterinario.

Cómo viajar con su perro en carro: cinco consejos para un trayecto tranquilo

En algunos casos, el profesional podrá sugerir estrategias específicas o medicamentos para prevenir el malestar cuando los desplazamientos largos sean inevitables.

La clave, según el veterinario Pérez, no está en abrir la ventana par que el perro disfrute del viento, sino en crear un ambiente seguro, tranquilo y cómodo. Con pequeños cambios en la forma de viajar, es posible proteger la salud de la mascota y hacer que cada recorrido resulte mucho más agradable para todas las personas que van en el vehículo.