Cinco razas de perros perfectas para dueños primerizos: fáciles de cuidar y educar

Tener un perro por primera vez en casa puede ser una experiencia llena de ilusión, pero también implica asumir una gran responsabilidad. Por esta razón, antes de tomar la decisión, es importante conocer las características de cada raza, ya que algunas demandan mayores cuidados, más actividad física o un entrenamiento constante, mientras que otras suelen adaptarse con mayor facilidad a hogares sin experiencia previa en el manejo de mascotas.

Estas son las razas de perros que más ayudan a aliviar el estrés y la ansiedad, según expertos

Por ello, de acuerdo con los expertos, elegir un perro que se ajuste al estilo de vida, el espacio disponible y el tiempo que cada persona puede dedicarle es clave para lograr una convivencia exitosa.

Especialistas en bienestar animal señalan que aspectos como el temperamento, el nivel de energía, las necesidades de aseo y la facilidad de adiestramiento son factores determinantes al momento de escoger la raza más adecuada para un dueño primerizo.

Hay canes que se caracterizan por su temperamento equilibrado y su capacidad de adaptación, cualidades que los convierten en una buena opción para quienes desean contar con un animal de compañía por primera vez. Así las cosas y teniendo en cuenta estas consideraciones, estas son cinco razas ideales para iniciar en ese mundo de las mascotas.

Los boxer son perros ideales para dueños primerizos. Foto: Getty Images

Boxer

El portal Mascotas.com indica que este perro, de tamaño mediano a grande, destaca por su lealtad, energía y carácter afectuoso. Esta raza disfruta compartir tiempo con su familia, especialmente con los niños, y aunque necesita ejercicio diario para mantenerse saludable, también aprecia los momentos de descanso junto a sus tenedores.

Golden Retriever

Este perro es reconocido por su inteligencia y personalidad amigable. Los expertos aseguran que es una de las razas más recomendadas para familias y dueños primerizos. Aprende con facilidad, responde bien al entrenamiento y se caracteriza por ser cariñoso, sociable, además de adaptarse fácilmente a diferentes entornos.

Estas son las razas de perros más rápidas del planeta y la sorprendente velocidad que alcanzan

Poodle

Además de su popularidad, esta raza de perros sobresale por su inteligencia y versatilidad. Se adapta con facilidad a distintos tipos de hogar, incluidos aquellos con niños, y suele establecer un fuerte vínculo con su familia, convirtiéndose en un compañero atento y afectuoso.

Los poodle son ideales para quienes no han tenido mascotas anteriormente. Foto: Getty Images

Yorkshire Terrier

Esta raza es perfecta para quienes buscan un perro de compañía de tamaño pequeño. Es cariñoso con su familia, suele mostrarse alerta ante la presencia de extraños y requiere paseos y ejercicio moderado. Aunque puede ser un poco terco y ladrador, su personalidad lo convierte en una mascota muy apreciada.

Labrador retriever

El labrador retriever es una raza familiar por excelencia. Se caracteriza por su personalidad juguetona, su intensa lealtad y sus ganas por aprender, que lo convierten en una de las mejores opciones para dueños de mascotas primerizos.