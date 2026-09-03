Mar sobrevivió al doble terremoto en Venezuela, cruzó la frontera y ahora busca un hogar en Colombia

Mar tiene apenas un año, pero su historia ya está marcada por una experiencia que ningún animal debería vivir. La perrita sobrevivió al desplome de un restaurante en La Guaira, Venezuela, durante el doble terremoto que sacudió al país. Después de ser rescatada, cruzó la frontera y ahora busca en Colombia una familia que le permita comenzar de nuevo.

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La historia fue compartida por Canes Guerreros, una organización ubicada en Medellín que actualmente busca un hogar definitivo para la pequeña. Mar está esterilizada y, según la fundación, se caracteriza por ser una perrita muy amorosa y afectuosa.

Sin embargo, el trauma que vivió dejó algunas huellas. Al principio puede mostrarse nerviosa o tímida frente a las personas, pero esa actitud cambia cuando logra sentirse segura. Una vez tiene un vínculo de confianza, Mar demuestra todo su cariño y se muestra receptiva con las personas que la rodean.

Por eso, la organización considera que necesita una familia responsable, paciente y comprometida con acompañarla durante su proceso de adaptación. La intención es que pueda descubrir que, después de una experiencia tan difícil, también puede tener una vida tranquila y rodeada de amor.

“Mar sobrevivió. Y hoy, después de todo lo que ha pasado, solo quiere conocer algo que todavía no ha tenido: un hogar donde sentirse segura y amada para siempre”, señaló la organización en su publicación.

El caso también vuelve a mostrar la importancia de la adopción de animales que han pasado por situaciones de abandono, maltrato o trauma. Para muchos perros y gatos rescatados, encontrar una familia no significa únicamente tener un techo, sino contar con la oportunidad de recuperar la confianza y empezar una nueva etapa.

Canes Guerreros recordó que adoptar también ayuda a combatir el abandono y el sobrepoblamiento de animales, además de liberar espacio es refugios para otros que necesiten atención.

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Las personas que quieran darle una oportunidad a Mar pueden comunicarse directamente con la organización mediante mensaje privado en sus redes sociales o a través del WhatsApp 3011777330.

Quienes no puedan adoptarla también pueden ayudar compartiendo su historia. Para Mar, una publicación puede ser el puente que finalmente la lleve hasta ese hogar definitivo que tanto necesita y merece.