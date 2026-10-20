Rescatan a siete perros bulldog de un presunto criadero ilegal en la localidad de Engativá

Un operativo de control y protección animal ejecutado en el occidente de Bogotá concluyó con el rescate de siete ejemplares de raza bulldog que se encontraban hacinados en un establecimiento clandestino.

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La diligencia interinstitucional fue liderada por la Policía de Carabineros en articulación con el equipo técnico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), bajo la dirección de Antonio Hernández Llamas, y profesionales de PIVA en el barrio Florida Blanca, ubicado en la localidad de Engativá. Siete perros de raza bulldog fueron rescatados de un presunto criadero ilegal durante un operativo en el barrio Florida Blanca de Engativá.

Este curioso animal silvestre es uno de los más afectados por el tráfico de fauna en Antioquia

Durante la inspección técnica a las instalaciones, los médicos veterinarios del IDE-PIVA evaluaron el estado general de los caninos bajo el protocolo de los cinco dominios del bienestar animal, detectando graves falencias en la tenencia responsable.

Entre los hallazgos principales se constataron inconsistencias en el suministro de agua y alimento, espacios de descanso insalubres, deficiencias profundas en el aseo del lugar y ausencia de registros sobre controles de medicina veterinaria. Los médicos veterinarios emitieron concepto desfavorable tras hallar insuficiencia en agua y comida, falta de atención médica y altos niveles de ansiedad en los animales.

Proceso legal y custodia preventiva

Ante el evidente deterioro de la salud física y emocional de los animales, el equipo especializado determinó la inviabilidad de que permanecieran en el predio y emitió un dictamen no favorable.

#Rescatados🚨Siete perros de raza Bulldog fueron rescatados de un presunto criadero ilegal en el barrio Florida Blanca, en Engativá, durante un operativo liderado por la Policía de Carabineros, con apoyo técnico del IDPYBA y otras entidades. @AHLLAMAS https://t.co/KTnteHAhd5 — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) October 20, 2026

Con base en este concepto técnico, los uniformados de la Policía de Carabineros efectuaron la aprehensión material preventiva de los siete caninos para trasladarlos a centros de atención especializada donde recibirán valoración médica integral y tratamiento comportamental. La Policía de Carabineros realizó la aprehensión material preventiva de los ejemplares para dejarlos a disposición de las autoridades competentes.

Hernández ratificó el compromiso de la administración distrital para desmantelar estas redes de reproducción indiscriminada y comercialización no regulada.

El caso fue puesto en conocimiento de las instancias judiciales para determinar las sanciones correspondientes contra los responsables del inmueble. Desde las entidades de protección animal se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de criadero ilegal o maltrato que atente contra la dignidad y la vida de los animales en la capital.