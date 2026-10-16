Lanzan programa de perros de terapia para fortalecer el bienestar de las personas mayores en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lanzó ‘Cuidadores de la sabiduría’, un programa de perros de terapia para fortalecer el bienestar de las personas mayores en Bogotá.

En su primera etapa, la iniciativa busca llegar a 360 personas, mediante actividades asistidas que “inviten a compartir recuerdos, expresar emociones y construir vínculos”.

Según Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, “estas intervenciones asistidas con animales buscan mejorar el bienestar emocional, físico, cognitivo y social de las personas mayores, a la vez que facilitan el contacto de los perros que permanecen en nuestra Unidad de Cuidado Animal con personas amorosas que también los cuidarán”.

“Este intercambio se dará en ambos sentidos: tanto las personas mayores como los animales recibirán atención y acompañamiento profesional. Bajo el enfoque de bienestar compartido —One Welfare—, cada jornada incorporará condiciones de seguridad, higiene, descanso y respeto por las necesidades de los perros y de los participantes”, explicó.

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Las conversaciones, los ejercicios de memoria y las interacciones supervisadas “entre perros previamente seleccionados, valorados y entrenados y las personas beneficiarias serán oportunidades para escuchar, compartir y disfrutar de la compañía”.

Para cumplir este propósito, la entidad comenzó la caracterización y selección de los perros que permanecen bajo su cuidado en la Unidad de Cuidado Animal, con el fin de que sean entrenados como perros de terapia.

“Esta apuesta por el cuidado compartido comenzará el próximo 23 de octubre en la Comunidad El Bosque, en Engativá, y en la Comunidad de Cuidado Hogar Santa María, en Suba, donde las organizaciones aliadas harán posibles encuentros que pondrán en el centro las historias de las personas mayores y el bienestar de quienes participan, tanto humanos como animales”, señaló el Instituto de Protección y Bienestar Animal.

Los perros tienen diversas formas de comunicarse con sus cuidadores. Foto: Getty Images/iStockphoto

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La experiencia será documentada y evaluada para aprender de cada uno de estos espacios y orientar su posible ampliación a otros lugares de Bogotá.

“‘Cuidadores de la Sabiduría’ apuesta por una ciudad que escucha a sus personas mayores, reconoce sus historias y construye nuevas formas de acompañar y cuidar la vida a partir del vínculo con los animales, quienes tienen mucho que enseñar sobre el cuidado, el respeto y el afecto”, subrayó la entidad.

Anuncian nueva jornada de esterilización de perros y gatos en Bogotá

La Alcaldía Local de La Candelaria, en Bogotá, realizará este sábado, 17 de octubre, una jornada gratuita de esterilización para animales de compañía.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 7:30 a. m., en la carrera 4 este #10-2, en el barrio Egipto. Contará con 50 cupos e incluirá la implantación gratuita de microchip.

“Los animales de compañía son parte fundamental de muchas familias y su bienestar requiere compromiso, cuidado y responsabilidad. Con esta jornada gratuita de esterilización e implantación de microchip buscamos facilitar el acceso a estos servicios, promover la tenencia responsable y contribuir a la protección de los perros y gatos de nuestra localidad”, afirmó Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente llamando al número 3161591775, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., hasta completar los 50 cupos disponibles.