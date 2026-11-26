Las redes sociales se han convertido en un escenario para conocer historias y personajes que llaman la atención de millones de personas. Esta vez, el protagonista es un pequeño perro que se ha ganado un lugar en TikTok por acompañar a su dueño en una serie de acrobacias de las rutinas de porristas.

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Se trata de la mascota de Trestyn Peck, un creador de contenido estadounidense que vive en Texas y que comparte en sus plataformas diferentes momentos de su carrera deportiva como porrista. El joven, que cuenta con más de 129.000 seguidores en TikTok, suele publicar videos de sus presentaciones y entrenamientos con distintos equipos del estado.

Sin embargo, uno de los elementos que más ha despertado la curiosidad de los internautas es la participación de su perro. En varias grabaciones, el animal aparece junto a Peck mientras este realiza movimientos y figuras acrobáticas, algunas de ellas a considerable altura y con cambios de posición que han sorprendido a quienes siguen su contenido.

La tranquilidad del pequeño durante estas maniobras también se ha convertido en uno de los aspectos más comentados. Algunos de los videos han superado los 21 millones de reproducciones, una cifra que refleja el interés que ha despertado esta particular dupla en la plataforma.

En la sección de comentarios, varios usuarios han reaccionado con humor y ternura ante la actitud de la mascota, e incluso han manifestado su deseo de ver a sus propios animales en situaciones similares. “¿No le hará daño? “¿Así sin su traje de porrista?”; “Jajaja, tan hermoso, lo amo”; “Yo quiero hacer lo mismo con la mía”; “Yo también quiero un perro porrista”; “Nunca dejó de estirar las patitas”; “Jajaja, él se ve muuy divertido” y “Póngale un uniforme” son algunas de las opiniones que se leen a través de la sección de los comentarios.

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No obstante, las imágenes también han generado preocupación entre quienes consideran que este tipo de actividades podrían representar un riesgo para la salud del animal.

Algunos internautas cuestionaron las maniobras y expresaron su inconformidad ante la posibilidad de que el perro sufra alguna lesión. “Esto no está bien”; “¿No se le daña la columna?”; “No, perros no son juguetes” y “No creo que sea normal” son otras palabras que dejaron los usuarios.

De esta manera, los videos de Trestyn Peck y su mascota han abierto una conversación entre quienes disfrutan de la particular participación del perro y quienes advierten sobre los posibles peligros de involucrar animales en este tipo de acrobacias.