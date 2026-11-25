Los perros y los gatos pueden sufrir heridas, rasguños, golpes o accidentes tanto dentro de casa como durante sus paseos. Frente a estas situaciones, es necesario contar con un botiquín de primeros auxilios permite tener a la mano algunos materiales para atender lesiones leves y proteger al animal mientras recibe atención veterinaria.

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Este kit debe contener elementos de curación y limpieza, además de información de contacto de profesionales que puedan atender una urgencia. Su contenido debe mantenerse organizado y adaptarse a las necesidades de cada mascota.

Elementos que no pueden faltar en el botiquín

Para preparar un botiquín en casa, estos son algunos de los artículos básicos que se recomienda incluir:

Gasas estériles: sirven para cubrir heridas y ayudar a controlar sangrados leves mientras se busca atención profesional.

sirven para cubrir heridas y ayudar a controlar sangrados leves mientras se busca atención profesional. Solución salina estéril: permite limpiar algunas heridas superficiales y retirar suciedad de la zona afectada.

permite limpiar algunas heridas superficiales y retirar suciedad de la zona afectada. Vendas: ayudan a proteger una lesión y mantener una gasa en su lugar. No deben colocarse demasiado apretadas.

ayudan a proteger una lesión y mantener una gasa en su lugar. No deben colocarse demasiado apretadas. Guantes desechables: permiten manipular materiales de curación sin tener contacto directo con la herida.

Tener a la mano los elementos adecuados facilita la atención inicial de una mascota en caso de emergencia. Foto: Getty Images

Cinta adhesiva médica: sirve para sujetar las vendas y las gasas.

sirve para sujetar las vendas y las gasas. Tijeras de punta roma: facilitan el corte de vendas y otros materiales sin utilizar herramientas con puntas afiladas cerca del animal.

facilitan el corte de vendas y otros materiales sin utilizar herramientas con puntas afiladas cerca del animal. Pinzas: pueden ayudar a retirar pequeños residuos superficiales, siempre que no estén incrustados en la piel.

pueden ayudar a retirar pequeños residuos superficiales, siempre que no estén incrustados en la piel. Termómetro digital: permite revisar la temperatura corporal cuando se cuenta con indicaciones para hacerlo.

permite revisar la temperatura corporal cuando se cuenta con indicaciones para hacerlo. Toalla limpia o manta: puede utilizarse para cubrir al animal, mantenerlo abrigado o ayudar a trasladarlo con cuidado.

También es conveniente incluir el número del veterinario habitual, la dirección de una clínica de urgencias cercana y los datos sobre las enfermedades, alergias o tratamientos que tenga la mascota.

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Los medicamentos requieren especial atención. No se deben incluir analgésicos, antibióticos ni otros productos de uso humano para administrarlos sin autorización veterinaria.

Algunos medicamentos comunes para las personas, como el ibuprofeno y el acetaminofén, pueden causar intoxicaciones graves en perros y gatos. Por eso, cualquier producto farmacéutico debe utilizarse únicamente cuando un veterinario lo haya indicado y haya establecido la dosis correspondiente.

Los perros y los gatos pueden sufrir accidentes en casa o durante sus paseos. Foto: Getty Images

¿Dónde guardar el botiquín y cuándo utilizarlo?

Lo recomendable es conservar los artículos en una caja limpia, seca y fácil de identificar, pero fuera del alcance de los animales y los niños. Además, es importante revisar periódicamente las fechas de vencimiento y reemplazar los materiales que estén deteriorados.