Una mujer de 65 años permanece hospitalizada después de sufrir graves lesiones por el ataque de dos perros pitbull en el barrio El Brillante, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Se trata de Blanca Rojas, quien enfrenta complicaciones médicas, mientras su familia asegura que los mismos animales habrían atacado anteriormente a otras cuatro personas.

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El hecho ocurrió hace algunos días, cuando la mujer caminaba por el sector y fue sorprendida por los dos perros. Durante el ataque sufrió heridas de gravedad, principalmente en la pierna izquierda y el brazo izquierdo, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Desde entonces, su recuperación ha estado marcada por múltiples procedimientos quirúrgicos. Según sus familiares, los médicos han tenido que realizar lavados, retirar tejido necrótico y controlar una infección que complicó las lesiones. Actualmente, la mujer tiene un dren en la pierna y requiere atención especializada.

María Paula fue atacada por sus propios perros Pitbull, Randall y Ohana, sufriendo múltiples heridas graves en todo el cuerpo. Foto: Instagram @immariapau

De acuerdo con información conocida este 24 de noviembre, Blanca lleva cerca de un mes hospitalizada y su familia espera que pueda someterse a una cirugía plástica para reconstruir parte de la extremidad afectada.

La denuncia sobre otras víctimas de los mismos perros

El caso tomó otra dimensión después de que un sobrino de la mujer asegurara que su tía sería la quinta víctima de los animales. Según explicó, habría identificado otros ataques mediante videos de cámaras de seguridad del sector.

La preocupación también está relacionada con el entorno en el que permanecerían los perros. El familiar señaló que en la misma cuadra hay un jardín infantil por el que transitan niños diariamente.

A estas denuncias se suman los señalamientos de habitantes del barrio, quienes aseguran que los animales presuntamente serían utilizados para cometer hurtos en la zona. Sin embargo, esta acusación no cuenta con confirmación oficial conocida.

La familia de Blanca manifestó que acudió a la Fiscalía para denunciar lo ocurrido, pero sostiene que no ha recibido el acompañamiento esperado de las entidades locales. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial sobre las denuncias relacionadas con los antecedentes de los perros ni sobre las medidas que se adoptarían frente a ellos.

Los residentes de El Brillante piden una intervención urgente de las autoridades para establecer las condiciones en las que permanecen los animales, verificar los ataques denunciados y evitar que se presenten nuevas víctimas.