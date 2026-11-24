En Bogotá, nueve perros y gatos encontraron una nueva familia durante ‘Pitbullmanía’, una jornada de adopción que reunió a ciudadanos interesados en brindarles una segunda oportunidad a animales rescatados.

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La actividad también puso sobre la mesa una conversación sobre los prejuicios que todavía existen alrededor de los perros considerados de manejo especial.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Medusa, una perrita de 12 años que pasó cinco años esperando por una familia. Después de tanto tiempo en busca de un hogar, finalmente fue adoptada por la familia Buitrago, en una decisión que tuvo como protagonista a Liam, un niño de siete años.

Nueve perros y gatos encontraron una familia durante 'Pitbullmanía', una jornada de adopción realizada en Bogotá. Foto: Getty Images

El pequeño conoció parte de la historia de Medusa y quiso llevarla a casa después de saber las condiciones en las que había sido rescatada. Según contó, ese fue uno de los motivos que lo llevó a interesarse por ella.

“Cuando oí que, cuando la rescataron, la encontraron encadenada, pensé que una persona horrible solo haría eso”, expresó Liam.

Otra de las perritas que comenzó una nueva etapa fue Rafaela, de cuatro años, quien también encontró una familia durante la actividad. Su adopción, al igual que la de Medusa, representa un avance frente a las dificultades que pueden enfrentar los perros de razas de manejo especial para encontrar personas dispuestas a recibirlos en casa.

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Además de ellas, otros animales lograron dejar atrás la espera. Los perros Luar, Caramelo Contreras, Torito Contreras, Magnus y Toby Trionda, junto con los gatos Strong y Casanare, también fueron adoptados durante la jornada.

Aunque nueve animales ya tienen un hogar, todavía hay otros que esperan una oportunidad. En la Unidad de Cuidado Animal permanecen varios perros de manejo especial que buscan una familia responsable. Entre ellos están Doña Yaya, Zeus Mártires, Lisa Millos, Don Pedro, Laica Aponte, Ganya, Rocky Acosta, Kira González, Hancock, Éxito y Toby Mosca.

La jornada también buscó llamar la atención sobre los prejuicios que enfrentan los perros de razas de manejo especial. Foto: Getty Images

¿Dónde adoptar perros y gatos en Bogotá?

Las personas interesadas en adoptar pueden visitar la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

La atención para quienes desean conocer a los animales disponibles se realiza de martes a domingo, entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Allí pueden recibir información sobre los procesos de adopción y conocer a los perros y gatos que todavía esperan encontrar una familia.