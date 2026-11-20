En la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, dos perros criollos llamados Simón y Luna se han robado el corazón de la comunidad religiosa tras convertirse en los fieles e inseparables ‘monaguillos’ de una parroquia local.

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Su historia comenzó cuando el padre Carlos Mario Peña Lopera decidió adoptarlos y brindarles un hogar, encontrando en ellos una compañía incondicional que hoy lo sigue a todas partes. Desde entonces, ambos animales permanecen sentados tranquilamente junto al altar mientras el sacerdote dirige cada una de las celebraciones litúrgicas.

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Aullidos en el coro y bendiciones con la patita

Más allá de su impecable comportamiento en el templo, las ocurrencias de Simón y Luna durante los momentos clave de la eucaristía han despertado ternura y simpatía entre quienes asisten a las ceremonias.

Uno de los instantes más llamativos ocurre cuando inician los cantos de alabanza, momento en el que ambos perros levantan la cabeza y se unen con sus aullidos como si quisieran integrar el coro de la iglesia. Lejos de generar distracción, esta espontánea intervención musical suele arrancar sonrisas entre los feligreses y la comunidad digital.

Por su parte, Simón ha desarrollado un ritual propio cada vez que observa al sacerdote rezar o impartir la bendición a los presentes. En ese preciso instante, el can se acerca con serenidad y extiende una de sus patitas hacia el frente, un gesto noble que los asistentes interpretan con cariño como una pequeña bendición adicional en medio de la liturgia.

Un ejemplo cotidiano de fe y protección animal

La estrecha relación entre el padre Carlos Mario Peña Lopera y sus dos mascotas trasciende lo anecdótico para dejar una profunda enseñanza sobre la empatía y el respeto hacia los seres sintientes.

De a poco, cada parroquia del país ha cambiado; uno de los claros ejemplos es permitir mascotas dentro de los recintos. Ahora no solo los asistentes a la misa pueden entrar con sus mascotas, sino que el padre Carlos Mario ha creado un precedente, permitiendo que los animales de compañía estén presentes en otro tipo de ceremonias e inclusive tengan un rol dentro de las eucaristías.