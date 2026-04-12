Perrita diambula un mes en las calles y encuentra la vida que se merece: esta es la historia

Recientemente, a través de redes sociales, se dio a conocer la historia del rescate de una perrita en condición de calle en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La labor fue desarrollada por Suzette Hall y Rosario Ortiz, las cuales tuvieron que hacer un seguimiento durante varias semanas para lograr asegurar al animal, que se refugiaba en las inmediaciones de un edificio abandonado.

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Según el reporte de las rescatistas, el proceso requirió múltiples intentos debido al estado de alerta del ejemplar. Hall describió que, durante 14 días, el animal aparecía de forma intermitente al lado de una cerca, pero evitaba el contacto humano.

Para garantizar su supervivencia, las mujeres establecieron una estación de alimentación que monitorearon de forma constante, observando que el animal solo se acercaba a consumir alimento en ausencia de personas.

Detalles de la operación

La jornada definitiva de rescate se extendió por varias horas. Las mujeres utilizaron trampas, puertas de seguridad y otros elementos para bloquear las salidas de un área de madera donde el animal se ocultaba.

Hall relató las dificultades técnicas del ingreso al refugio: “Nos arrastramos a través de una pequeña abertura en el área de madera; todavía estoy cubierta de cortes y arañazos por pasar por allí”, indicó.

Una vez asegurado el perímetro, Ortiz logró colocar una correa de seguridad. Aunque el animal presentó resistencia inicial por temor, finalmente fue trasladado a un centro veterinario.

“Mientras lo llevaba al veterinario, pude oírle roncar; por primera vez en más de un mes, pudo cerrar ambos ojos y descansar”, afirmó Hall, destacando el agotamiento físico que presentaba el ejemplar tras semanas de exposición a la intemperie.

Proceso de recuperación y cambio de entorno

El estado del pelaje del animal, que se encontraba enredado y sucio tras un mes de exposición a la lluvia y el calor, dificultó inicialmente la identificación de su sexo.

Tras recibir atención profesional y aseo, se confirmó que se trataba de una hembra. La rescatista decidió llamarla Reject (Rechazada), como referencia al estado de abandono en el que fue hallada por la comunidad de Los Ángeles.

En la actualidad, la perrita ha iniciado su proceso de adaptación a un entorno doméstico controlado. “Desde sobrevivir en las calles hasta estar rodeada de atención, finalmente está viviendo la vida que corresponde”, concluyó Hall en su reporte. El caso resalta la importancia de la intervención ciudadana en la gestión de animales en condición de vulnerabilidad, logrando la transición de una situación de riesgo a una de protección habitacional.