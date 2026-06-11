La llegada de un cachorro al hogar suele estar acompañada de múltiples dudas sobre su cuidado, especialmente en lo relacionado con la alimentación. Aunque hoy existe más información disponible para los dueños de mascotas, especialistas advierten que todavía persisten mitos que pueden poner en riesgo el adecuado desarrollo de los perros durante sus primeros meses de vida.

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De acuerdo con expertos en nutrición animal, esta etapa es clave para el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo, la formación del sistema inmunológico y la salud digestiva futura. Sin embargo, muchas decisiones relacionadas con la alimentación continúan tomándose con base en recomendaciones virales o creencias populares.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que todos los cachorros necesitan la misma comida. Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin, explica que las necesidades nutricionales cambian según la edad, el tamaño que alcanzará el perro en la adultez y su estado de salud. Incluso, una transición prematura hacia alimentos para perros adultos podría afectar el desarrollo osteoarticular de algunas razas.

Los cachorros necesitan tiempo y paciencia para esto. Foto: Getty Images/Image Source

Otro mito común es creer que entre más coma un cachorro, más sano será. Los expertos señalan que el exceso de alimento también puede resultar perjudicial, ya que el crecimiento acelerado y el sobrepeso durante los primeros meses aumentan el riesgo de problemas ortopédicos y metabólicos en etapas posteriores de la vida. De hecho, más del 10 % de los cachorros llega a la adultez con sobrepeso.

También existe la creencia de que las dietas caseras siempre son mejores. Sin embargo, si no están correctamente formuladas, pueden generar deficiencias o excesos nutricionales que afecten el desarrollo del animal. Por ello, recomiendan consultar con un médico veterinario antes de hacer cambios importantes en la alimentación.

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Linda cachorro está jugando tirón con un juguete Foto: Getty Images

La nutrición temprana no solo influye en el crecimiento físico. La alimentación durante los primeros meses también impacta el desarrollo cerebral, la función inmunológica, la salud digestiva y la formación de la microbiota intestinal, convirtiéndose en una inversión para el bienestar futuro de la mascota.

Es importante tener en cuenta que los cambios de alimento no deben hacerse de manera abrupta. Una transición repentina puede generar alteraciones digestivas y dificultar la adaptación del cachorro, por lo que recomiendan realizar estos procesos de forma gradual y siempre con orientación veterinaria.

“Los primeros meses de vida representan una oportunidad única para construir las bases de una vida saludable. Cada comida es una inversión en el futuro de la mascota”, concluye Figueroa, quien hace un llamado para buscar información respaldada por evidencia científica y no dejarse llevar únicamente por consejos que circulan en redes sociales.