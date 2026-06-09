Estas son las mejores razas de perros que expertos recomiendan para vivir en apartamentos pequeños

Hoy en día son muchas las personas que viven en apartamentos pequeños, sobre todo personas que recién se independizaron. Algunas de estas tienen o desean tener mascota, y por esto es importante conocer qué razas son ideales para tener en estos espacios reducidos.

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Aunque muchos creen que tener un perro en un espacio pequeño puede ser complicado, especialistas aseguran que algunas razas se adaptan mejor a este tipo de entornos gracias a su tamaño, nivel de energía y facilidad para convivir en interiores.

Elegir una mascota no depende únicamente de las preferencias personales. Factores como el espacio disponible, el tiempo para paseos y las necesidades específicas de cada raza son determinantes para garantizar una convivencia saludable tanto para el animal como para sus dueños.

Razas de perros ideales para vivir en apartamentos pequeños. Foto: Getty Images/iStockphoto

Razas de perro ideales para vivir en apartamentos pequeños

Entre las opciones más recomendadas por expertos aparece el Chihuahua, una de las razas más pequeñas del mundo. Su tamaño le permite moverse con facilidad dentro de apartamentos, aunque requiere atención constante y una adecuada socialización para desarrollar un comportamiento equilibrado.

Otra opción es el Pomerania. Este perro destaca por su apariencia llamativa, personalidad amigable y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de vida. A pesar de su energía, puede vivir cómodamente en espacios pequeños siempre y cuando reciba actividad física y estimulación diaria.

El Yorkshire Terrier también figura entre las recomendaciones para quienes viven en apartamentos. Además de su pequeño tamaño, suele ser un perro inteligente y afectuoso que establece vínculos cercanos con sus propietarios.

El chihuahua es uno de los perros más pequeños. Foto: Getty Images

Su capacidad de adaptación lo convierte en una de las opciones preferidas tanto para familias pequeñas, como parejas o personas que viven solas.

En esta lista también está el Shih Tzu, una raza conocida por su temperamento tranquilo y sociable. Estos perros suelen disfrutar de la vida en interiores y no requieren grandes espacios para sentirse cómodos, aunque sí necesitan paseos regulares para mantenerse saludables.

Otra raza que hace parte de la lista es el maltés. Este perro se ha ganado un lugar entre los favoritos para apartamentos gracias a su carácter cariñoso y su facilidad para convivir con personas de diferentes edades. Su tamaño pequeño y comportamiento amigable facilitan su adaptación a hogares pequeños.

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Los veterinarios y expertos en perros mencionan que, más allá de la raza, el bienestar de un perro depende de la atención, el ejercicio y el tiempo de calidad que reciba.

Además, resaltan que adoptar una mascota implica una responsabilidad a largo plazo. Por eso, antes de tomar una decisión, recomiendan analizar las características de cada raza y evaluar si realmente se ajustan al estilo de vida del hogar.