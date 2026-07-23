¿Cómo alimentar un cachorro? Tenga en cuenta estos factores antes de llenar su plato

La buena alimentación es uno de los factores más importantes para la salud y el bienestar de un perro. Una dieta equilibrada no solo le proporciona energía para sus actividades diarias, sino que también contribuye a prevenir enfermedades y a mejorar su calidad de vida.

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Los más pequeños, los cachorros, requieren alimentos dirigidos a su segmento de edad para garantizar que crezcan hasta convertirse en perros adultos sanos.

La empresa Purina señala que “los alimentos para cachorros están formulados con un equilibrio de nutrientes que los ayudan a crecer sanos y felices”.

En ese sentido, es clave encontrar fórmulas ricas en proteínas que “apoyen sus músculos en crecimiento. Los carbohidratos brindan la energía que los cachorros activos y juguetones necesitan, mientras que el calcio apoya el desarrollo de los dientes y huesos, y el DHA (ácido docosahexaenoico) ayuda a apoyar el desarrollo saludable de la visión y del cerebro”.

los cachorros, requieren alimentos dirigidos a su segmento de edad para garantizar que crezcan hasta convertirse en perros adultos sanos. Foto: Getty Images

Adicionalmente, es clave tener en cuenta si el cachorro es de raza grande o pequeña.

“Si tiene un cachorro de raza grande, este puede beneficiarse de una fórmula específica para cachorros de raza grande. Las razas pequeñas también se pueden beneficiar de fórmulas específicas para cachorros de razas pequeñas. Independientemente del tamaño de la raza, el alimento debe ser completo y equilibrado para los cachorros en crecimiento”, subraya Purina.

Y agrega: “La diferencia en las fórmulas se reduce a las necesidades únicas de las razas grandes y pequeñas. Los perros grandes tienen un mayor riesgo de sufrir problemas en las articulaciones, por lo que el alimento de los cachorros de raza grande debe incluir nutrientes adicionales para apoyar sus articulaciones en crecimiento”.

Tres enfermedades comunes que puede provocar una mala alimentación en los perros

Desnutrición: Aunque hay quienes piensan que si un perro come mucho no va a padecer desnutrición, esta es una opinión errada, según los expertos. Una cantidad grande de comida que no está equilibrada lleva a una falta de nutrientes que deriva en ese padecimiento.

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Obesidad: Cuando se produce un aporte de calorías muy superior a las que el perro utiliza durante su día, aparecen los problemas de sobrepeso y obesidad, razón por la cual es clave darles comida de calidad con alto contenido en proteínas y nutrientes, pero baja en carbohidratos y grasas no esenciales.

Pancreatitis: Esta es una afección muy grave que puede estar relacionada con una mala alimentación. Esta inflamación del páncreas provoca la fuga de enzimas digestivas, lo que hace que este órgano comience a autodigerirse, explica American Kennel Club. Existen formas agudas y crónicas, ambas relacionadas con una mala alimentación, y las dos son potencialmente mortales.