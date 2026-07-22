Los animales de compañía son cada vez más freecuentes en los hogares, lo que tiene mucho que ver con profundos cambios demográficos y sociales. En la actualidad, muchas personas optan por familias más pequeñas, postergan o descartan la paternidad, y existe un incremento notable de hogares unipersonales.

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En este contexto, los perros han dejado de ser un simple animal de guardia para convertirse en un miembro fundamental de la familia, llenando vacíos afectivos y brindando una compañía constante, que trae beneficios saludables para los humanos.

Los análisis científicos han confirmado que convivir con un peludo canino ayuda a reducir el estrés, fomenta el bienestar emocional y obliga a mantener rutinas físicas activas. Sin embargo, no todos los perros se ajustan a las necesidades de quienes desean tenerlos.

Cuando no se cuenta con espacios amplios es clave tener las razas indicadas, que se sientan cómodas y en este caso lo mejor es que sean de tamaño pequeño. De acuerdo con los expertos, estas son algunas de las más indicadas para apartamentos con espacios reducidos.

El chihuahua es uno de los perros más pequeños. Foto: Getty Images

Chihuahua

Esta es una raza perfecta para los espacios reducidos. Es considerada la más pequeña del mundo y puede alcanzar los 20 años si los peluditos reciben buenos cuidados. Eso sí, son sensibles al frío y muestran predisposición genética a diversas enfermedades, como la hidrocefalia, la epilepsia o la hernia discal. Por tal razón, requieren de revisiones veterinarias regulares para mantener una buena salud.

Pomerania

Otra de las razas de canes para tener en un apartamento es Pomerania, animales que siempre se han caracterizado por ser de compañía, por lo que suelen mostrar un carácter muy dócil y afectuoso. No obstante, según el portal Experto Animal, estos perros no suelen tolerar la soledad y pueden llegar a deprimirse.

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Beagle

Esta raza es ideal para los espacios pequeños, pero tiene bastante energía. El sitio web especializado Tienda Animal indica que es un perro muy cariñoso, sociable y familiar; no obstante, necesita actividad diaria. Si no la tiene, puede aburrirse y volverse travieso, causando posibles daños en el hogar. Sacar tiempo para pasear y jugar con él, es una buena opción.

El beagle es un perro ideal para tener en espacios pequeños, pero requiere de bastante actividad física. Foto: Getty Images

Pekinés

Esta raza se caracteriza por ser muy tranquila, independiente y poco exigente en cuanto a ejercicio. Se adapta muy bien a la vida en un apartemento y no necesita grandes paseos, aunque sí conviene mantenerlo activo para evitar que coja peso y se engorde.

Bichón maltés

Es ideal por su aspecto dulce y carácter dócil. Este perro, de tamaño toy, es poseedor de una belleza única, gracias a su manto completamente blanco. Son perros muy amables, que crean un vínculo muy especial con sus tutores, aunque requieren mucha atención, pues no gestionan bien la soledad.