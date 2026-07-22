¿Nota estas posturas en su mascota? Así puede identificar si un perro está triste

Los perros no pueden expresar con palabras cómo se sienten, pero su cuerpo suele convertirse en el mejor indicador de su estado de ánimo. Veterinarios y especialistas en comportamiento animal explican que ciertos gestos y posturas pueden ser señales de tristeza, estrés o malestar, por lo que aprender a reconocerlas ayuda a brindarles atención oportuna.

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Entre las posturas más comunes está mantener la cabeza baja durante largos periodos, caminar lentamente sin mostrar interés por el entorno y permanecer acostado más tiempo de lo que acostumbra.

También es frecuente que escondan la cola entre las patas, eviten el contacto visual o adopten una posición encorvada, como si intentaran pasar desapercibidos.

Los perros tienden a estar tristes cuando están solos en la casa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra señal importante es cuando las orejas permanecen hacia atrás de forma constante. A esto se suma una mirada apagada, bostezos repetitivos fuera de contexto, jadeo sin haber realizado ejercicio y movimientos limitados, incluso cuando normalmente se muestran activos.

Los especialistas también señalan que un perro triste puede quedarse inmóvil en frente de una pared o en un rincón de la casa, buscar aislamiento, apoyar la cabeza sobre el suelo durante varios minutos o reaccionar con poco entusiasmo ante juegos, paseos o la presencia de personas conocidas. En algunos casos, incluso evita mover la cola cuando recibe muestras de cariño.

Perro triste. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, estas conductas no siempre significan tristeza por sí solas. Factores como el dolor, enfermedades, miedo, ansiedad o cambios recientes en la rutina también pueden provocar modificaciones en el lenguaje corporal.

Por esa razón, recomiendan observar el comportamiento de forma integral y prestar atención a cuánto tiempo duran estas señales.

si las posturas persisten durante varios días o vienen acompañadas de pérdida de apetito, cambios en el sueño, agresividad, apatía o falta de interés por actividades que antes disfrutaba, lo más recomendable es acudir al médico veterinario para descartar problemas de salud y evaluar el estado emocional del animal.

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Tener horarios estables, ofrecer paseos diarios, estimular el juego y compartir tiempo de calidad con la mascota son acciones que favorecen su bienestar. También es importante evitar largos periodos de soledad y proporcionar un ambiente seguro.

Reconocer las diferentes posturas puede marcar la diferencia para detectar a tiempo que un perro necesita ayuda. Observar detenidamente su lenguaje corporal es una forma sencilla de entender lo que siente y responder antes de que el problema avance.