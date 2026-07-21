El parvovirus canino sigue siendo una de las enfermedades más preocupantes para las personas que tienen perros, especialmente cuando se trata de cachorros. Esta infección viral puede avanzar rápidamente y, en los casos más graves, poner el riesgo la vida del animal. Aunque cualquier perro sin la protección adecuada puede contagiarse, especialistas advierten que algunas razas presentan una mayor predisposición a desarrollar cuadros severos.

¿Cuáles son los síntomas del parvovirus canino y cómo se puede prevenir?

Razas con mayor probabilidad de contagiarse de Parvovirus

De acuerdo con el portal Experto Animal, entre las razas consideradas más vulnerables se encuentra el rottweiler. Varios estudios han demostrado que estos perros suelen contagiarse con mayor facilidad, presentar síntomas más intensos o generar una respuesta menos efectiva a la vacunación. Por eso, los veterinarios insisten en cumplir estrictamente el calendario de vacunas e ir a consulta ante cualquier señal de alarma.

El dóberman también está entre las razas con mayor riesgo. Además de ser más susceptible al virus, algunos ejemplares pueden desarrollar una respuesta inmunitaria insuficiente tras la vacunación.

Por esa razón, durante los primeros meses de vida se recomienda evitar el contacto con perros que no tengan buen estado de salud o que sea desconocido y limitar los paseos por lugares que puedan estar más contaminados.

Los Dóberman son una de las razas que podrían tener mayor probabilidad de contraer parvovirus. Foto: Getty Images

Otra raza incluida en la lista es el labrador retriever. Aunque es reconocido por su carácter amigable y su popularidad como mascota familiar, también puede sufrir formas especialmente graves de la enfermedad. En algunos casos, la pérdida de líquidos causada por los vómitos y la diarrea obliga a hospitalizar al animal para estabilizarlo.

El pastor alemán completa el grupo de las cuatro razas con mayor probabilidad genética. Sin embargo, los expertos aclaran que no todos los perros de una misma raza reaccionan igual. Algunos desarrollan una buena protección tras las vacunas, mientras otros pueden permanecer vulnerables incluso después de completar el esquema recomendado.

También existen otras razas que presentan un riesgo superior al promedio, como el springer spaniel inglés, el american staffordshire terrier y el pitbull terrier. Aún así, los especialistas recuerdan que ningún perro está completamente libre de contagio.

¿Cómo identificar la parvovirosis en perros y gatos?

Síntomas de Parvovirus en perros

La sintomatología más común incluye apatía, pérdida del apetito, fiebre, vómitos, diarrea con o sin sangre y debilidad general. Debido a que el parvovirus no tiene un tratamiento específico para eliminarlo, la atención veterinaria temprana y las terapias de soporte aumentan las probabilidades de recuperación.